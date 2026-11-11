PAOK oborio rekord zbog Andrije Živkovića: Postao najplaćeniji u istoriji

Andrija Živković produžio je ugovor sa PAOK-om na četiri godine, čime postaje najplaćeniji fudbaler u istoriji kluba.

Izvor: Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši fudbaler Partizana Andrija Živković (30) će, po svemu sudeći, završiti karijeru u dresu PAOK-a. Srpski reprezentativac produžio je saradnju sa klubom iz Soluna na četiri godine, uz opciju nastavka na još jednu sezonu, a novi ugovor donijeće mu i rekordnu zaradu.

Prema informacijama grčkih medija, preciznije Sport24, ukupna vrijednost četvorogodišnjeg ugovora iznosiće oko sedam miliona evra, bez uračunatih bonusa. Ukoliko PAOK i Živković na kraju aktiviraju i dodatnu godinu saradnje, zarada srpskog fudbalera biće uvećana za još nešto više od milion evra.

Najskuplji ugovor u istoriji PAOK-a

Živković je i prije novog dogovora bio najplaćeniji fudbaler u ekipi, pošto je nakon prethodnog produžetka saradnje, u septembru 2023, zarađivao oko 1,5 miliona evra. Novim ugovorom dodatno je potvrđen njegov status, a ukupna vrijednost saradnje čini je najskupljom u istoriji solunskog kluba.

Pregovori nisu tekli bez poteškoća, pošto su se početni zahtjevi dvije strane značajno razlikovali. Ipak, zajednička želja da se saradnja nastavi na duži period na kraju je prevagnula. Živković je dobio sigurnost koju je želio, kako u pogledu trajanja ugovora, tako i kada je riječ o finansijskim uslovima.

Živković želi da karijeru završi u Solunu

Posebnu težinu ovom dogovoru daje činjenica da srpski fudbaler ne krije želju da do kraja karijere ostane u PAOK-u, kažu grčki mediji. Za šest godina provedenih u Solunu izgradio je poseban odnos sa klubom, navijačima i saigračima, a novi ugovor predstavlja važan korak ka ostvarenju te namjere.

Tridesetogodišnji Živković tako će i u narednom periodu biti jedan od ključnih igrača PAOK-a, ali i fudbaler čiji će ugovor ostati upamćen kao finansijski najveći u istoriji grčkog kluba.

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