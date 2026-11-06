Andrija Živković do kraja karijere crno-bijeli: Potpisao ugovor na 4 godine

Reprezentativac Srbije Andrija Živković definitivno postaje legenda. Potpisao je ugovor na četiri godine sa PAOK-om i sada je jasno da će do kraja karijere biti u Solunu.

Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Andrija Živković je našao svoju sreću u Solunu i neće nigdje. Nakon što je nekadašnji talenat Partizana prešao u Benfiku uslijedio je odlazak u PAOK 2020. godine i do sada je ostao u istom klubu. A sada je kapiten crno-bijelih sa Tumbe potpisao novi ugovor.

Nakon razgovora sa predsjednikom kluba Ivanom Savidisom dogovorio je saradnju na još četiri godine, što znači da će imati 34 godine kada se taj ugovor završi i da će najvjerovatnije završiti karijeru u tom klubu. Grčki mediji pišu da je sve gotovo i da je ostalo da samo klub zvanično objavi ovu informaciju.

Andrija postao legenda u Solunu

Krilni fudbaler koji je upisao 66 nastupa za Srbiju je svake sezone u PAOK-u bio ključni igrač, nikada nije odigrao manje od 40 utakmica u sezoni, a najmanje je dao 7 golova za godinu dana. Do sada je upisao 290 utakmica i dao 69 golova. Sa PAOK-om ima osvojenu ligu 2024. godine kao i kup 2021.

Već sada je na korak od toga da uđe u Top 10 igrača u istoriji kluba po broju nastupa, pošto na desetom mjestu Kulis Apostolidis ima 335 nastupa. To bi mogao da stigne ove sezone, a naredne već dođe možda i do šestog mjesta gdje je Dimitris Salpingidis sa 358 nastupa. Rekorder je Jorgos Kudas sa 607 utakmica u dresu PAOK-a koji djeluje neuhvatljivo, ali već Kostas Josifidis sa 494 utakmice bi mogao nakon te četiri godine da padne.

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