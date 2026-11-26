Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Rejkjaviku od selekcije Islanda rezultatom 113:101 (32:23, 28:34, 24:15, 29:29) u meču devetog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaći tim je od samog starta nametnuo brz ritam i već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost (32:23), prvenstveno zahvaljujući raspoloženom šutu za tri poena. Izabranici selektora Darija Đerđe uspjeli su da se vrate u drugoj dionici. Predvođeni sjajnim Emirom Sulejmanovićem (16 poena u prvom poluvremenu) i Adinom Vrapcem, "zmajevi" su nakratko preokrenuli rezultat i poveli, pa se na odmor otišlo uz minimalnu prednost Islanda (60:57).

Početkom treće četvrtine BiH je preko Gegića i Kastanjede ponovo nakratko došla do vođstva, ali je uslijedila nova šuterska serija Islanđana. Palson, Fridrikson, Gudmundson i Hermanson pogađali su iz svih pozicija, dok je tim BiH napravio niz grešaka u napadu, što je domaćin iskoristio da prije posljednjih deset minuta ode na velikih +12 (84:72).

U posljednjoj dionici bh. selekcija nije uspjela ozbiljnije da ugrozi prednost raspoloženih domaćina, koji su meč završili sa više od 16 pogođenih trojki i rutinski priveli susret kraju.

Ovim porazom reprezentacija BiH je znatno umanjila šanse za plasman na Mundobasket, posebno jer joj na ruku ne ide ni pobjeda Italije protiv Turske u Rimu. Priliku za popravni izabranici Darija Đerđe imaće već u nedjelju u Sarajevu protiv Litvanije, kada bi ekipa trebalo da bude jača za Džanana Musu.

Najefikasniji kod Islanđena bio je Elvar Fridrikson, koji je ubacio 30 poena, od čega pet trojki. Pomogao mu je Palson sa 20 koševa.

Kod BiH najbolji su bili Sulejmanović i Vrabac sa po 18 poena, Gegić je dodao jedan koš manje.

(MONDO)