Talentovani štoper Novog Pazara Ahmed Hadžimujović (19) podnio zahtjev za državljanstvo Bosne i Hercegovine, što ukazuje na promjenu nacionalnog tima.

Izvor: MN PRESS

Omladinski reprezentativac Srbije Ahmed Hadžimujović (19) našao se prije nekoliko mjeseci na spisku selektora Veljka Paunovića. Tada je selektor seniorskog tima Srbije želio da vidi na djelu igrače iz Superlige, pa da ih postepeno priključuje nacionalnom timu, ali... Kod Ahmeda to neće biti slučaj!

Štoper Novog Pazara podnio je zahtjev za dobijanje državljanstva Bosne i Hercegovine, što je prvi od neophodnih koraka za promjenu "fudbalskog pasoša". Hadžimujović je, očigledno, izabrao da igra za BiH - baš kako je najavljeno prije nekoliko mjeseci na društvenim mrežama njegovog oca.

Ahmed Hadžimujović je svojevremeno odigrao jedan meč za U18 reprezentaciju Srbije, a zatim je nastupio na 11 mečeva za U19 reprezentaciju. Sa omladinskim timom Srbije prije nekoliko mjeseci je učestvovao na Evropskom prvenstvu, ali taj tim nije ostavio dobar utisak. Srbija je izgubila sva tri meča, a Hadžimujović je odigrao maksimalnih 270 minuta u grupnoj fazi.

Talentovani defanzivac rođen je u Novom Pazaru i cijelu karijeru proveo je u rodnom gradu, odnosno srpskom fudbalu. Hadžimujović je ove sezone odigrao 15 mečeva u Superligi i ima jednu asistenciju, dok je tokom čitave karijere zabilježio 50 mečeva, gol i dvije asistencije u prvom timu Novog Pazara.

Pored Ahmeda Hadžimujovića, zahtjev za dobijanje pasoša Bosne i Hercegovine podnio je i Mirza Ćatović, fudbaler rezervnog tima Barselone. Riječ je o veznom fudbaleru koji je svojevremeno igrao za mlađe kategorije Njemačke, a za kojeg je zbog njegovog porijekla bila zainteresovana i Srbija.