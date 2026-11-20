Fudbalska reprezentacija BiH dobila je za rivala Dansku, a Srbija Mađarsku u baražu odnosno plej-ofu za "A" diviziju Lige nacija.

Fudbalska reprezentacija BiH igraće protiv Danske u baražu Lige nacija, dok će se Srbija za opstanak u "A" diviziji boriti protiv Mađarske.

"Zmajevi" će u prvom meču biti domaćini, dok će "orlovi" revanš igrati pred domaćom publikom. Prvi susreti će biti odigrani od 25 do 27. marta, a revanši od 28. do 30. marta.

Polufinale Lige nacija

Holandija/Portugal - Španija/Francuska

Belgija/Njemačka - Norveška/Engleska

Četvrtfinale Lige nacija

Španija - Francuska

Norveška - Engleska

Holandija - Portugal

Belgija - Njemačka

Parovi plej-ofa za "A" diviziju

BiH - Danska

Mađarska - Srbija

Republika Irska - Hrvatska

Slovenija - Vels

Parovi plej-ofa za "B" diviziju

Kipar - Sjeverna Makedonija

Estonija - Rumunija

Farska Ostrva - Gruzija

Bjelorusija - Izrael

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