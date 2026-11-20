Fudbalska reprezentacija BiH dobila je za rivala Dansku, a Srbija Mađarsku u baražu odnosno plej-ofu za "A" diviziju Lige nacija.
Fudbalska reprezentacija BiH igraće protiv Danske u baražu Lige nacija, dok će se Srbija za opstanak u "A" diviziji boriti protiv Mađarske.
"Zmajevi" će u prvom meču biti domaćini, dok će "orlovi" revanš igrati pred domaćom publikom. Prvi susreti će biti odigrani od 25 do 27. marta, a revanši od 28. do 30. marta.
Polufinale Lige nacija
- Holandija/Portugal - Španija/Francuska
- Belgija/Njemačka - Norveška/Engleska
Četvrtfinale Lige nacija
- Španija - Francuska
- Norveška - Engleska
- Holandija - Portugal
- Belgija - Njemačka
Parovi plej-ofa za "A" diviziju
- BiH - Danska
- Mađarska - Srbija
- Republika Irska - Hrvatska
- Slovenija - Vels
Parovi plej-ofa za "B" diviziju
- Kipar - Sjeverna Makedonija
- Estonija - Rumunija
- Farska Ostrva - Gruzija
- Bjelorusija - Izrael
Detalje žrijeba potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".
Kraj žrijeba!
Završen je žrijeb Lige nacija sa kog je najvažnija vijest da će BiH igrati sa Danskom, dok će Srbija protiv Mađarske pokušati da sačuva status u "A" diviziji.
Polufinale Lige nacija
- Holandija/Portugal - Španija/Francuska
- Belgija/Njemačka - Norveška/Engleska
Četvrtfinale Lige nacija
- Španija - Francuska
- Norveška - Engleska
- Holandija - Portugal
- Belgija - Njemačka
Parovi plej-ofa za "A" diviziju
- BiH - Danska
- Mađarska - Srbija
- Republika Irska - Hrvatska
- Slovenija - Vels
Slijedi žrijeb za "A" diviziju
Srbija može da igra protiv četiri drugoplasirane ekipe iz "B" divizije. To su redom: Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina ili Republika Irska.
Protivnike čekaju i Hrvatska, Danska i Vels, koje takođe mogu na BiH.
Parovi plej-ofa za "B" diviziju
- Kipar - Sjeverna Makedonija
- Estonija - Rumunija
- Farska Ostrva - Gruzija
- Bjelorusija - Izrael
Prvo baraž za "B" diviziju
U pitanju je duel drugoplasiranih iz "C" divizije i najlošijih timova "B" divizije. S jedne strane su Izrael, Rumunija, Gruzija i Sjeverna Makedonija, a sa druge Estonija, Bjelorusija, Farska Ostrva i Kipar.
Adrijen Silva zadužen za žrijeb
Žrijeb će obaviti inače bivši portugalski fudbaler Adrijen Silva.
Krećemo
Svakog trenutka počeće žrijeb iz Niona na kome će BiH i Srbija saznati rivale u Ligi nacija.Izvor: UEFA/Screenshot
Kako izgleda žrijeb?
Prvo ćemo saznati parove baraža za "B" diviziju gdje su s jedne strane Izrael, Rumunija, Gruzija i Sjeverna Makedonija, a sa druge Estonija, Bjelorusija, Farska Ostrva i Kipar. Nakon toga slijedi žrijeb na u kojem su BiH i Srbija, a potom i glavna poslastica - parovi četvrtfinala Lige nacija.
Podsjetimo, tu su povlašćeni prvoplasirani timovi divizija Engleska, Portugal, Francuska i Njemačka, dok su s druge strane Španija, Belgija, Holandija i Norveška.
S kim će igrati BiH i Srbija?
Prema pravilima žrijeba, Srbija može da igra protiv četiri drugoplasirane ekipe iz "B" divizije. To su redom: Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina ili Republika Irska. Ne postoji nikakva prepreka ili status povlašćenih, tako da će samo voljom žreba dobiti protivnika.
Osim Srbije, protivnike čekaju i Hrvatska, Danska i Vels, sa kojim "zmajevi" takođe mogu da se sastanu.
Prvi susreti će biti odigrani od 25 do 27. marta, a revanši od 28. do 30. marta.
Dobro došli u MONDO prenos uživo
Fudbalska reprezentacija BiH i Srbije danas u 12.00 u Nionu saznaće ko će im biti protivnik u baražu Lige nacija, a postoji mogućnost i da se upravo ove dvije selekcije sretnu.
Ostanite uz MONDO, pratićemo žrijeb Lige nacija iz minuta u minut.
UKRATKO
- Španija - Francuska
- Norveška - Engleska
- Holandija - Portugal
- Belgija - Njemačka
- BiH - Danska
- Mađarska - Srbija
- Republika Irska - Hrvatska
- Slovenija - Vels
- Kipar - Sjeverna Makedonija
- Estonija - Rumunija
- Farska Ostrva - Gruzija
- Bjelorusija - Izrael