Žrijeb za Ligu nacija donosi šansu Srbiji za popravni. U novom formatu takmičenja, Srbija se bori za opstanak u 'A' diviziji.

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Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je fijasko u ovogodišnjem izdanju "A" divizije Lige nacija i izgubila je svih šest utakmica od Grčke, Njemačke i Holandije. Samo pukom srećom, i zbog promjene pravila, Srbija nije direktno ispala u "B" diviziju, što je po prikazanom i zaslužila, nego će imati ipak šansu za popravni u baražu.

U direktnom duelu sa nekim od timova iz "B" divizije Lige nacija, koji se bore za ulazak u elitu, probaće da sačuva svoj status, odnosno da treći put zaredom ostane u najboljoj diviziji ovog takmičenja.

Kad je žrijeb?

Vidi opis Kad je žrijeb za Ligu nacija? Srbija već danas saznaje sudbinu, i ovdje se mijenja format Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Srbija će protivnika u baražu Lige nacija saznati danas od 12 časova u Nionu. Potencijalni protivnici Srbije u baražu za Ligu nacija su Bosna i Hercegovina, Slovenija, Republika Irska i Mađarska - sve "komšijski" protivnici ili timovi sa kojima su "orlovi" u skorije vrijeme vodili velike bitke.

Prvi susreti će biti odigrani od 25. do 27. marta, a revanši od 28. do 30. marta, što će reći da će biti dovoljno vremena da se oporave i zaborave na ono što se desilo ove jeseni.

Liga nacija se mijenja

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Razlog zbog kog Srbija nije direktno ispala iz "A" divizije je promjena sistema takmičenja. Samo dvije najlošije ekipe su prešle u "B" diviziju, dok će preostale dvije četvrtoplasirane i dvije najlošije trećeplasirane igrati baraž sa drugoplasiranima iz "B" divizije.

Ubuduće će svaka od tri divizije imati po 18 reprezentacija i biće ih tri umjesto četiri. U svakoj od tih divizija, imaćemo po tri grupe od po šest timova, dakle više utakmica, dok će kao i do sada oni iz "A" divizije moći jedino do pehara. Ovaj sistem važiće od narednog ciklusa Lige nacija, poslije kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Srbija čeka žrijeb i za EP

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Uoči žrijeba koji je na programu 6. decembra u Belfastu (18.00 časova) Srbija mora da zna da neće moći da igra protiv timova iz svog (drugog) šešira, ali da će isto tako dobiti jednu od najboljih selekcija Evrope iz prvog šešira. Evo kako izgleda raspodjela po šeširima pred žrijeb za Evropsko prvenstvo, gdje će "orlovi" najvjerovatnije dobiti samo tri rivala:

Prvi šešir : Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Holandija, Grčka, Italija, Belgija, Danska, Njemačka, Hrvatska, Norveška

: Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Holandija, Grčka, Italija, Belgija, Danska, Njemačka, Hrvatska, Norveška Drugi šešir : Vels, Češka, SRBIJA , Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Sjeverna Irska, Mađarska, Irska

: Vels, Češka, , Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Sjeverna Irska, Mađarska, Irska Treći šešir : Kosovo*, Ukrajina, Poljska, Škotska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Crna Gora, Island, Albanija

: Kosovo*, Ukrajina, Poljska, Škotska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Crna Gora, Island, Albanija Četvrti šešir : Bjelorusija, Finska, Kipar, Estonija, Bugarska, Luksemburg, Farska Ostrva, Jermenija, Moldavija, Kazahstan, Letonija, San Marino

: Bjelorusija, Finska, Kipar, Estonija, Bugarska, Luksemburg, Farska Ostrva, Jermenija, Moldavija, Kazahstan, Letonija, San Marino Peti šešir: Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Gibraltar, Andora, Lihtenštajn