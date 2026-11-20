Iskusni reprezentativac Srbije Saša Lukić o neuspjehu "orlova" u Ligi nacija.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Saša Lukić danas je jedan od najiskusnijih u reprezentaciji Srbije i mnogo toga je prošao u dresu "orlova" od debija kod Mladena Krstajića 2018. godine. Vidio je lijepe strane toga kada si član fudbalske reprezentacije i kada te čitava nacija obožava, kao što je slučaj bio pred Katar, međutim trenutno su fudbaleri među najkritikovanijima u srpskom društvu.

Fijasko u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine, pa deset poraza u 12 utakmica kod Veljka Paunovića svakako ne pomažu, međutim Saša Lukić traži malo realnosti.

"Treba da budemo realni. Svih šest utakmica igrali smo u različitom sastavu", dao je vrlo logičan argument Saša Lukić za "Sportski žurnal": "Prošli smo kroz turbulentan period. Najveća odgovornost je na nama igračima. Svi, počev od mene, moramo da igramo bolje. Nema alibija, jednostavno potrebno je da svako od nas sebe podigne na viši nivo. Važna je svaka utakmica, ne smijemo da ih biramo, već da od prve naredne igramo kvalitetnije."

Imamo li kvalitet za "A" diviziju?

Srbija je poslije šest poraza od Njemačke, Holandije i Grčke samo pukom srećom izbjegla ispadanje u "B" diviziju, odnosno igraće baraž za opstanak u njoj. Protivnika će saznati danas na žrijebu u Nionu i Saša Lukić kaže da ne bi da bira između BiH, Slovenije, Mađarske i Irske, sve su ozbiljni rivali.

"Nismo pokazali da imamo kvalitet kao protivnici u grupi. Naučili smo veliku lekciju", rekao je Saša Lukić i dodao šta je sljedeći korak: "Moramo da preuzmemo odgovornost, analiziramo gdje smo griješili i da pronađemo snagu za uspon. Raduje me da imamo priliku da ostanemo u A diviziji. Uvijek sam volio utakmice protiv snažnih rivala i nadam se da ćemo uspjeti da ostanemo u elitnom društvu.

Najbolje da igramo protiv najboljih i pokušamo da se poboljšamo u odnosu na minulu grupnu fazu. Počeli smo iz C divizije, odmah izborili mjesto u B, poslije dvije sezone i u A. Uspjeli smo prošli put i da ostanemo u elitnom društvu, što je još jedan pokazatelj da nismo slučajno među najboljima. Dobro je što ponovo imamo šansu za opstanak i treba da učinimo sve da je iskoristimo", naglasio je 30-godišnji reprezentativac Srbije koji je do sada sakupio 67 nastupa za "orlove", što ga čini jednim od najiskusnijih srpskih igrača.