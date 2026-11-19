Fudbalska reprezentacija Srbije ima mnogo veće šanse da bude žrijebana u grupu sa samo tri protivnika u kvalifikacijama za EURO2028, što bi značilo da samo od dvije ekipe treba da bude bolja da bi se plasirala na završni turnir.

Izvor: MN Press/EPA/SASCHA STEINBACH

Fudbalska reprezentacija Srbije učestvuje na dva žrijeba koja će joj definisati budućnost; prvo će već u petak (20. novembra) u Nionu saznati ko će joj biti rival u baražu Lige nacija, dok će zatim 6. decembra u Belfastu učestvovati na još važnijem - onome koji se tiče kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Nažalost, Srbija pred taj žrijeb nema sjajne vijesti, zbog rezultata u "A" diviziji Lige nacija pala je u drugi šešir i to znači da ćemo u teoriji dobiti neku od elitnih reprezentacija iz prvog šešira. a moraćemo i da se uzdamo u sreću.

Ko čeka Srbiju na žrijebu?

Uoči žrijeba koji je na programu 6. decembra u Belfastu (18.00 časova) Srbija mora da zna da neće moći da igra protiv timova iz svog (drugog) šešira, ali da će isto tako dobiti jednu od najboljih selekcija Evrope iz prvog šešira. Evo kako izleda raspodjela po šeširima pred žreb za Evropsko prvenstvo:

Prvi šešir : Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Holandija, Grčka, Italija, Belgija, Danska, Njemačka, Hrvatska, Norveška

: Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Holandija, Grčka, Italija, Belgija, Danska, Njemačka, Hrvatska, Norveška Drugi šešir : Vels, Češka, SRBIJA , Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, Bosna i Hercegovina , Slovenija, Severna Irska, Mađarska, Irska

: Vels, Češka, , Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, , Slovenija, Severna Irska, Mađarska, Irska Treći šešir : Kosovo*, Ukrajina, Poljska, Škotska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Crna Gora, Island, Albanija

: Kosovo*, Ukrajina, Poljska, Škotska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Crna Gora, Island, Albanija Četvrti šešir : Bjelorusija, Finska, Kipar, Estonija, Bugarska, Luksemburg, Farska Ostrva, Jermenija, Moldavija, Kazahstan, Letonija, San Marino

: Bjelorusija, Finska, Kipar, Estonija, Bugarska, Luksemburg, Farska Ostrva, Jermenija, Moldavija, Kazahstan, Letonija, San Marino Peti šešir: Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Gibraltar, Andora, Lihtenštajn

*Srbija ne može da bude žrijebana sa tzv. Kosovom zbog pravila UEFA. Srbija dobija samo tri rivala? Vidi opis Srbija dobija samo 3 rivala na žrijebu? Nova pravila pred EURO2028, evo u šta se uzdamo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11 Ukupno 54 reprezentacije učestvuju na žrijebu i biće raspoređene u 12 grupa - šest sa po četiri reprezentacije i šest sa po pet. A mnogo je veća šansa da Srbija dobije samo tri rivala, nego četiri. O čemu se radi? U grupama sa pet ekipa može da bude najviše šest selekcija koje igraju baraž A/B ili B/C Lige nacija (kao i poraženi iz četvrtfinala Lige nacija), što znači da tu spada i Srbija. Od ukupno 20 takvih ekipa, najmanje 14 moraće da bude raspoređeno u grupe sa četiri ekipe, dok najviše šest može da završi u grupama sa pet. Srbija zbog toga ima oko 77 odsto šansi da bude u grupi sa četiri reprezentacije. Gotovo sigurno je da će u grupu sa po četiri ekipe Estonija, Farska Ostrva, Kipar, Bjelorusija, Gruzija, Rumunija, Izrael, Sjeverna Makedonija, odnosno svi pobednici četvrtfinala Lige nacija. Zašto je bolje da Srbija dobije tri rivala? Izvor: MN PRESS Na Evropsko prvenstvo 2028. godine plasiraće se 12 pobjednika grupa i osam najbolje plasiranih drugoplasiranih ekipa, a važno je napomenuti da postoji razlika između grupa sa četiri i pet ekipa. U onima sa pet, neće se računati rezultati protiv onih koji su završili na posljednjem mjestu u grupi, što znači da pobijede protiv Gibraltara, Andore i ostalih ništa ne znače. Zato bi Srbiji bilo lakše da igra manje utakmica u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i da ima samo šest utakmica, što bi uz to značilo i da kasnije počinjemo novi ciklus. Tek u septembru. Šta ako budemo drugi u grupi? Vidi opis Srbija dobija samo 3 rivala na žrijebu? Nova pravila pred EURO2028, evo u šta se uzdamo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD Na kraju kvalifikacija, biće rangirani svi drugoplasirani timovi iz kvalifikacija, što je promjena u odnosu na prethodni ciklus kada smo imali manje grupa i šansu su imali i trećeplasirani. Najboljih osam drugoplasiranih će direktno na EURO2028 (rangiranje po bodovima, gol-razlici...), a preostale ćemo dobiti kroz baraž. U baražu će učestvovati preostale drugoplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa (između dvije i četiri, u zavisnosti od toga da li su među njima i domaćini turnira) i najbolje plasirani pobjednici grupa Lige nacija 2026/27 koji nisu izborili plasman. EURO2028 ima čak četiri domaćina: Englesku, Škotsku, Vels i Republiku Irsku. Kad se igraju kvalifikacije za EP? Izvor: MN PRESS Evo kako izgleda raspored utakmica u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine: 1. kolo: 26-27. mart 2027. (samo za grupe od 5 timova)

2. kolo: 29-30. mart 2027. (samo za grupe od 5 timova)

3. kolo: 11-12. jun 2027. (samo za grupe od 5 timova)

4. kolo: 14-15. jun 2027. (samo za grupe od 5 timova)

5. kolo: 23-25. septembar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova)

6. kolo: 26-28. septembar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova)

7. kolo: 30. septembar - 2. oktobar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova)

8. kolo: 3-5. oktobar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova)

9. kolo: 11-13. novembar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova)

10. kolo: 14-16. novembar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova) Mečevi polufinala baraža su od 23. do 25. marta 2028. godine, a finala baraža od 26. do 28. marta.