Rukometaši Konjuha i banjalučkog Borca m:tel podijelili su bodove u izuzetno uzbudljivoj zaostaloj utakmici 2. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, odigravši neriješeno 34:34 (20:20).

Izvor: Facebook/RK Borac

Susret u Živinicama donio je pravu goleadu i veliku borbu od samog početka. U izuzetno efikasnom i sadržajnom prvom poluvremenu postignuto je čak 40 pogodaka, po 20 na obje strane, a pored atraktivnih napadačkih akcija viđena su i dva crvena kartona -po jedan u oba tabora (Luka Knežević i Gafar Hadžiomerović).

U nastavku utakmice Konjuh je preuzeo kontrolu nad rezultatom i diktirao ritam igre. Održavali su domaći igrači prednost i uoči same završnice stigli do tri gola viška (34:31), pa se činilo da će bodovi ostati u Živinicama.

Ipak, u samom finišu uslijedilo je nekoliko tehničkih grešaka, što su iskusni Banjalučani znali da kazne. Borac m:tel je serijom pogodaka u finišu meča uspio anulirati zaostatak i na kraju pogotkom Milenka Rožića ipak zasluženo odnio bod u Banjaluku.

Najefikasniji u ekipi Mirka Mikića bili su Miloš Nježić sa sedam golova, šest je upisao Arsenije Bubić, a doprinos remiju dali su još Armin Bulić sa pet i pomenuti Rožić s pogotkom manje.

Kod domaće ekipe iz Živinica, prednjačio je Kemal Hamzić sa šest golova, dok su jedan manje zabilježila trojica igrača - Damir Halilković, Kenan Hadžiavdić i Renato Čajić.

(MONDO)