Dušan Alimpijević nije krio zadovoljstvo poslije pobjede Bešiktaša protiv Reala u Evroligi.

Izvor: Printscreen/X/Euroleague

Bešiktaš je iznenadio Real Madrid, slavio je u Istanbulu (83:79). Istorijski uspjeh za Dušana Alimpijevića i ekipu u prvom međusobnom okršaju. Nešto što će sigurno da se pamti. Srpski stručnjak je čestitao svojim izabranicima.

"Istorijska pobjeda, velika, ogromna. Čestitam igračima, odradili su fantastičan posao. Velika stvar za cijeli klub, za navijače. Ne možemo da zaboravimo da smo pobijedili Real", rekao je Alimpijević poslije meča.

Koliko je ponosan na sve urađeno, govori i njegova ocjena igre ekipe.

"Siguran sam i uvjeren da je ovo najzrelija utakmica od prve do posljednje sekunde od kada vodim klub. Čestitam igračima. Imamo tim sa mnogo talenta. Sada pokušavamo da popravimo određene stvari", zaključio je Alimpijević pred dolazak u Beograd i meč sa Partizanom u "Pioniru" u petak.

Tarihi gecenin galibiyet üçlüsü. https://t.co/8B7CyF5dfj — Beşiktaş Fuzul (@BJK_Basketbol)November 18, 2026

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(MONDO)