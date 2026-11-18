Ti Džej Šorts dominira u Evroligi u tekućoj sezoni, a imao je pozive i Zvezde i Partizana koje je na kraju odbio zbog Valensije.

Izvor: MN PRESS

Ti Džej Šorts je jedan od najboljih igrača u Evroligi u tekućoj sezoni. Poslije velikih problema koje je imao kod Ergina Atamana u Panatinaikosu, odlučio je da ode iz kluba i potpisao je za Valensiju, a malo je falilo da umjesto u Španiji završi u Srbiji. Zvali su ga i Partizan i Crvena zvezda.

"Bilo je kontakata sa srpskim klubovima, ali sam na kraju odlučio da odem u Valensiju. Smatram da je to za mene bila najbolja odluka. Samo sam želio da se vratim na mjesto gdje zaista mogu da budem ono što jesam, osjetio sam da je to ovdje. Bilo je razgovora sa raznim timovima, srećan sam što sam završio ovdje", rekao je Šorts za "Mozzartsport".

Vidi opis "Tačno je, zvali su me i Zvezda i Partizan": Ti Džej Šorts plesao u Areni, pa otkrio detalje pregovora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

U Atini mu Ataman nije dao loptu, nije vjerovao u njega. U Valensiji se sve vrti oko njega. To se i vidi na terenu pošto ima prosjek od 16.2 poena, 5.7 asistencija i 2.2 skoka po meču. U pobjedi Valensije protiv Partizana u Areni (76:64) dao je 12 poena, uz 6 asistencija.

"Novi saigrači, stručni štab i nova uloga, opet sa loptom u rukama. Svi mi vjeruju, puštaju me da igram svoju igru. Slično kao kada sam bio u Parizu, dosta odgovornosti i povjerenja i to je uloga u kojoj želim da budem. Što se meča tiče, velika pobjeda za nas protiv ovakvog tima, u ovakvoj atmosferi. To pokazuje naš karakter", zaključio je Šorts.

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