Nikola Lončar analizira poraz Partizana od Valensije, ističući važan doprinos domaćih igrača Valensije u važnim trenucima meča.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Bivši košarkaš i funkcioner Partizana Nikola Lončar sažeto je analizirao poraz crno-bijelih od Valensije u Beogradskoj areni. Prije svega, presudilo je to što je španski tim imao više razigranih igrača u napadu, dok je srpski predstavnik uporno pokušavao preko Karlika Džounsa, koji je ostajao bez rješenja u sudaru sa odličnom odbranom rivala.

"Valensija je imala malo više razigranih pojedinaca. Igrali su raspoloženiji igrači od Partizanovih. Pričali smo od početka da Partizan zavisi od Karlika, Valensija je igrala fenomenalnu odbranu na njemu. Uz to, 5/30 je Partizan šutirao za tri i sa tim procentima teško može protiv bilo koga... Kad na kraju sumiramo sve, Valensija je bila bolja i zasluženo je pobijedila", rekao je Lončar za TV Arena sport.

"Španci su napravili razliku, sa Riverom"

Vidi opis "Bila su tu 4 Španca i Hasijel Rivero, dosta čudno": Lončar o petorci koja je prelomila Partizan u Areni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Partizan se mučio u napadu u većem dijelu meča i imao je veliku priliku da se nagradi za odličnu odbranu početkom treće četvrtine. Međutim, nije uspio.

"Valensija pet minuta nije dala koš u trećoj četvrtini, Partizan je imao šansu ali nije iskoristio to. Valensija je u tom periodu igrala sa četiri Španca i sa Hasijelom Riverom. Bili su tu (Alvaro) Kardenas, (Gonzalo) Korvalan, Mario San Superi i Đozep Puerto koji je završio sa dvije trojke. Dosta čudno, ali vidi se da ima kvaliteta u tim mladim momcima, oni su napravili razliku."

Meč su na kraju prelomili lideri Valensije.

"Armoni Bruks, Ti-Džej Šorts i Kameron Tejlor su na kraju završili posao", dodao je Lončar.

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