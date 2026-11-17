KK Partizan pozvao heroja Ivana Nikolića na utakmicu protiv Valensije, gdje će dobiti počasno mjesto.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan ugostiće na utakmici protiv Valensije beogradskog vatrogasca-heroja Ivana Nikolića. On će biti gost kluba, imaće počasno mesto kraj terena i dobiće od banke-sponzora kluba ček na 50.000 dinara, a sve u čast njegove hrabre reakcije na Voždovcu krajem oktobra.

Nikolić je tada u požaru u Ulici Jove Ilića u stanu u plamenu spasio majku i njenu djecu, kojoj je morala da bude pružena pomoć na licu mesta. Prilikom akcije vatrogasci su primijetili da mlađe dijete ne diše, pa su ga reanimirali. Sekunde su trajale čitavu vječnost, ljekar je davao instrukcije preko telefona, a onda je mlađe dijete počelo samostalno da diše, dok se i starijem stanje stabilizovalo.

"Mogu samo da kažem za ono što sam vidio rođenim očima, a to je da su vatrogasci bukvalno spasii život djeci", naveo je jedan od svjedoka dramatične akcije vatrogasaca.

Heroj Ivan Nikolić zato će dobiti počasno mjesto i veliki aplauz Beogradske arene.