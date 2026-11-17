Crvena zvezda i Partizan doživjeli su poraze u Evroligi u 12. kolu. Ovako sada izgleda tabela.

Izvor: Printscreen/Flashscore/МN press

Crvena zvezda i Partizan doživjeli su poraze u 12. kolu Evrolige. Oba tima su izgubila, jedan od tima sa dna, drugi od tima sa vrha elitnog takmičenja. Crveno-bijeli su bili favoriti protiv Armanija, tima koji je imao 1-9 pre ovog meča, ali nije uspio to da opravda na terenu, dok su crno-bijeli poraženi od Valensije koja je bila i ostala lider.

Kada je u pitanju stanje na tabeli, obje ekipe su u ovom trenutku bliže borbi za plej-in nego za plej-of. Imaće priliku da poprave utisak ubrzo pošto se ove sedmice igraju dvije utakmice.

Zvezda je sada na skoru 7-5 i trenutno je na 9. poziciji, isti skor ima i Hapoel, dok je Real ispred sa 7-4 i tek igra svoj meč sa Bešiktašom u sredu.

Partizan je u Areni izgubio od Valensije (73:64). Gosti iz Španije su pokazali još jednom da nisu slučajno na samom vrhu i da igraju veoma dobro uprkos ogromnim promjenama koje su imali u sastavu u odnosu na prošlu sezonu.

Partizan je sada na skoru 6-6 i nalazi se na 11. poziciji, a Pariz je pobjedom u Barseloni došao na isti skor. Crno-bijeli će u petak dočekati Bešiktaš u Pioniru zbog zauzetosti Arene.



