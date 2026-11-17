21 : 29 Strijelci na poluvremenu Armani: Burnel 2, Kol 2, Rajt 8, Diop 2, Tonut, Bolmaro 2, Tompson 8, Riči 2, Hol 3 (4SK), Gudurić 2 (3SK), Metjuz 6, Piters 5 (5sk) Zezda: Džouns 8, Vejler-Bab 3, Davidovac, Karter 11, Dobrić, Izundu 1, Đurišić 1, Boldvin 4, Nvora 6 (3sk), Koloko 6 (5sk), Odželej 4, Kramer

21 : 25 20' - Zvezda vodi na poluvremenu Završeno je prvo poluvrijeme, Zvezda ima minimalnu prednost - 44:42.

21 : 22 19' - Rajt blokira Đurišića, Karter sa 5 u nizu Rajt uzvraća na drugoj strani i blokira Đurišića na polaganju,a onda Karter daje pet poena u nizu - 44:40 za Zvezdu

21 : 20 18' - Nvora blokira Gudurića Džouns pogađaa sa poludistance, Tompson ostaje sam i daje trojku, a onda Nvora blokira Gudurića na polaganju - 40:39 za Armani.

21 : 19 17' - Đurišić polovičan, Rajt izjednačio Gudurić je faulirao Đurišića koji je dao jedno od dva penala, a onda je Rajt zakucao za izjednačenje - 37:37.

21 : 17 17' - Trojka Nvore Nvora daje trojku, pa je uslijedio tajm-aut Bankija - 36:33 za Zvezdu.

21 : 14 16' - Nova trojka Džounsa Pogađa Džouns drugu trojku u nizu i to preko centra Rajta - 33:31 za Zvezdu.

21 : 11 15' - Trojka Džounsa Vratio se Koloko na teren sa Džounsom i upravo je Kris dao trojku - 31:30.

21 : 05 13' - Boldvin poentira Bolmaro pravi faul u napadu, a Boldvin dolazi do novih poena - 26:24. Baldwin cleans up at the rim! 26:22 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/nVzVLg6sDZ — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 17, 2026

21 : 03 12' - Promašaji Serija promašaja na obe starne, Boldvin i Kramer promašuju za tri, a onda Boldvin pravi faul u napadu - 26:20 za Armani.

20 : 57 10' - Kraj prve četvrtine, Zvezda gubi Zvezda gubi poslije prve dionice, imala je čak sedam izgubljenih lopti - 26:20 za Armani.

20 : 55 10' - Nova lična Izundua i poklon bacanja Još jedan loš faul Izundua, ostavio je nogu i sapleo igrača, za dva nova bacanja. Bio je polovičan - 24:19.

20 : 53 9' - Odluka ostaje ista Sudije su gledale snimak i nisu promijenili odluku, nesportska za Nika, dakle tri bacanja za Metjuza i lopta sa strane za Armani. On je izveo sva tri bacanja bez greške - 23:19.

20 : 52 9' - Nesportska za Nika Nik Vejler-Bab je napravio faul na Metjuzu pri šutu za tri, sudije su pokazale da je nesportksa lična jer mu nije dao dovoljno prostora za spuštanje poslije šuta.

20 : 47 8' - Bespotreban faul Izundua Kol pogađa težak šut, Odželej pravi faul u napadu na Pitersu, a onda Izundu pravi potpuno bespotreban faul na sredini terena, bez lopte i šalje Diopa na liniju penala. Pogađa oba - 20:16 za Armani.

20 : 46 7' - Odželej sa penala Posle TV tajm-auta je Koloko dao oba penala, pa ga je zamenio Izundu. Zatim je Odželej iznudio faul i pogodio jedno od dva penala za novo izjednačenje - 16:16.

20 : 41 6' - Tompson i Kloko Tompson daje veoma tešku trojku, pogađa preko ruke Koloka, centar Zvezde je bio najbrži u kontri i zakucao - 14:13 za Armani.

20 : 40 5' Koloko blokira Gudurića Koloko je izblokirao Gudurića na polaganju, Marko se žalio sudijama da je dobio udarac po licu tom prilikom, a faul je dosuđen ubrzo, ali na Dobriću - 11:11.

20 : 38 5' - Koloko zakucava Greška Dobrića i Džounsa je kažnjena, a onda se Kris iskupljuje dodavanjem za zakucavanje Koloka - 11:11.

20 : 37 4' - Piters za izjednačenje Piters daje pet poena u nizu, poslije trojke pogađa i u reketu za izjednačenje - 9:9.

20 : 34 3' - Odželej za tri Gudurić asistira Rajtu za novo zakucavanje, pa Odželej daje trojku - 9:4 za Zvezdu.

20 : 33 2' - Karter na 6 poena Karter je dao sve poene Zvezde na početku meča, šest ukupno - 6:2.

20 : 33 1' - Karter, pa zakucavanje Karter otvara meč poenima, a onda Rajt koristi lošu odbranu Zvezde i zakucava - 2:2. Tyson Carter opens the scoring! 0:2 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/o2mfJR9wEz — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 17, 2026

20 : 30 Startne petorke Zvezda: Douns, Karter, Dobrić, Odželej, Koloko Armani: Bolmaro, Tompson, Gudurić, Piters, Rajt

20 : 28 9-8 međusobni skor U međusobnim duelima Armani ima devet pobjeda, Zvezda je slavila osam puta. Prošle sezone u Milanu je Zvezda slavila 104:96

19 : 57 Igrači Zvezde se zagrijavaju Igrači Zvezde se zagrijavaju pred meč. Final warm-up before @EuroLeague R12 ⏳#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/16qv4P016h — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 17, 2026

19 : 27 Navaro ostavio Monekea u Beogradu Čima Moneke se nije našao na spisku putnika u Milano i ostao je u Beogradu odlukom trenera Navara.

19 : 16 Zvezda bez Batlera Crvena zvezda je potvrdila da zbog virusa Džered Batler neće biti u sastavu za meč Crvene zvezde i Armanija u Milanu.