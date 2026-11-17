Crvena zvezda gostuje Armaniju u Milanu u 12. kolu Evrolige.
Crvena zvezda traži novu pobjedu u Evroligi, pokušaće da dođe do nje u Milanu, na gostovanju Armaniju. Ibon Navaro je odlučio da sa ekipom ne putuje Čima Moneke, dok je pred početak utakmice ostao i bez Džareda Batlera zbog problema sa virusom.
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Strijelci na poluvremenu
Armani: Burnel 2, Kol 2, Rajt 8, Diop 2, Tonut, Bolmaro 2, Tompson 8, Riči 2, Hol 3 (4SK), Gudurić 2 (3SK), Metjuz 6, Piters 5 (5sk)
Zezda: Džouns 8, Vejler-Bab 3, Davidovac, Karter 11, Dobrić, Izundu 1, Đurišić 1, Boldvin 4, Nvora 6 (3sk), Koloko 6 (5sk), Odželej 4, Kramer
20' - Zvezda vodi na poluvremenu
Završeno je prvo poluvrijeme, Zvezda ima minimalnu prednost - 44:42.
19' - Rajt blokira Đurišića, Karter sa 5 u nizu
Rajt uzvraća na drugoj strani i blokira Đurišića na polaganju,a onda Karter daje pet poena u nizu - 44:40 za Zvezdu
18' - Nvora blokira Gudurića
Džouns pogađaa sa poludistance, Tompson ostaje sam i daje trojku, a onda Nvora blokira Gudurića na polaganju - 40:39 za Armani.
17' - Đurišić polovičan, Rajt izjednačio
Gudurić je faulirao Đurišića koji je dao jedno od dva penala, a onda je Rajt zakucao za izjednačenje - 37:37.
17' - Trojka Nvore
Nvora daje trojku, pa je uslijedio tajm-aut Bankija - 36:33 za Zvezdu.
16' - Nova trojka Džounsa
Pogađa Džouns drugu trojku u nizu i to preko centra Rajta - 33:31 za Zvezdu.
15' - Trojka Džounsa
Vratio se Koloko na teren sa Džounsom i upravo je Kris dao trojku - 31:30.
13' - Boldvin poentira
Bolmaro pravi faul u napadu, a Boldvin dolazi do novih poena - 26:24.
Baldwin cleans up at the rim! 26:22 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/nVzVLg6sDZ— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 17, 2026
12' - Promašaji
Serija promašaja na obe starne, Boldvin i Kramer promašuju za tri, a onda Boldvin pravi faul u napadu - 26:20 za Armani.
10' - Kraj prve četvrtine, Zvezda gubi
Zvezda gubi poslije prve dionice, imala je čak sedam izgubljenih lopti - 26:20 za Armani.
10' - Nova lična Izundua i poklon bacanja
Još jedan loš faul Izundua, ostavio je nogu i sapleo igrača, za dva nova bacanja. Bio je polovičan - 24:19.
9' - Odluka ostaje ista
Sudije su gledale snimak i nisu promijenili odluku, nesportska za Nika, dakle tri bacanja za Metjuza i lopta sa strane za Armani. On je izveo sva tri bacanja bez greške - 23:19.
9' - Nesportska za Nika
Nik Vejler-Bab je napravio faul na Metjuzu pri šutu za tri, sudije su pokazale da je nesportksa lična jer mu nije dao dovoljno prostora za spuštanje poslije šuta.
8' - Bespotreban faul Izundua
Kol pogađa težak šut, Odželej pravi faul u napadu na Pitersu, a onda Izundu pravi potpuno bespotreban faul na sredini terena, bez lopte i šalje Diopa na liniju penala. Pogađa oba - 20:16 za Armani.
7' - Odželej sa penala
Posle TV tajm-auta je Koloko dao oba penala, pa ga je zamenio Izundu. Zatim je Odželej iznudio faul i pogodio jedno od dva penala za novo izjednačenje - 16:16.
6' - Tompson i Kloko
Tompson daje veoma tešku trojku, pogađa preko ruke Koloka, centar Zvezde je bio najbrži u kontri i zakucao - 14:13 za Armani.
5' Koloko blokira Gudurića
Koloko je izblokirao Gudurića na polaganju, Marko se žalio sudijama da je dobio udarac po licu tom prilikom, a faul je dosuđen ubrzo, ali na Dobriću - 11:11.
5' - Koloko zakucava
Greška Dobrića i Džounsa je kažnjena, a onda se Kris iskupljuje dodavanjem za zakucavanje Koloka - 11:11.
4' - Piters za izjednačenje
Piters daje pet poena u nizu, poslije trojke pogađa i u reketu za izjednačenje - 9:9.
3' - Odželej za tri
Gudurić asistira Rajtu za novo zakucavanje, pa Odželej daje trojku - 9:4 za Zvezdu.
2' - Karter na 6 poena
Karter je dao sve poene Zvezde na početku meča, šest ukupno - 6:2.
1' - Karter, pa zakucavanje
Karter otvara meč poenima, a onda Rajt koristi lošu odbranu Zvezde i zakucava - 2:2.
Tyson Carter opens the scoring! 0:2 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/o2mfJR9wEz— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 17, 2026
Startne petorke
Zvezda: Douns, Karter, Dobrić, Odželej, Koloko
Armani: Bolmaro, Tompson, Gudurić, Piters, Rajt
9-8 međusobni skor
U međusobnim duelima Armani ima devet pobjeda, Zvezda je slavila osam puta. Prošle sezone u Milanu je Zvezda slavila 104:96
Igrači Zvezde se zagrijavaju
Igrači Zvezde se zagrijavaju pred meč.
Final warm-up before @EuroLeague R12 ⏳#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/16qv4P016h— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 17, 2026
Navaro ostavio Monekea u Beogradu
Čima Moneke se nije našao na spisku putnika u Milano i ostao je u Beogradu odlukom trenera Navara.
Zvezda bez Batlera
Crvena zvezda je potvrdila da zbog virusa Džered Batler neće biti u sastavu za meč Crvene zvezde i Armanija u Milanu.
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