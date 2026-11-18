Đoan Penjaroja je pričao sa medijima poslije poraza Partizana od Valensije u Areni.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan nije uspio da napravi iznenađenje protiv lidera Evrolige. Izgubio je od Valensije u Beogradskoj areni (76:64). Đoan Penjaroja je poslije meča istakao da ima nekih stvari kojima je zadovoljan uprkos konačnom ishodu.

"Čestitam Valensiji, zaslužila je da dobije meč. U ovom meču nam je najvažnija stvar bila da kontrolišemo tempo. Igrali smo dobar meč, kontrolisali smo tranziciju. Valensija je tim koji daje 96-97 poena u prosjeku, danas je dala 20 poena manje nego inače. Nismo kontrolisali defanzivni skok. Imali su 19 skokova u napadu i to je previše. To su koristili da dođu do lakih poena", počeo je Penjaroja.

Vidi opis Đoan Penjaroja: "Teško je u Evroligi kad šutiraš 5/30 za tri" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Posebno je akcenat stavio na defanzivu rivala.

"Igrali su agresivnu odbranu, napadali su posebno Karlika i Luku. Imamo probleme da dijelimo loptu, da se lopta kreće brže. Teško je dobiti meč u Evroligi kada šutirate 5/30 za tri. Moramo da pomognemo timu da poentira. Nisam srećan, ali je važan cilj bio da im ograničimo broj poena, u tome smo uspjeli, ali moramo mi da damo više poena."

Šta je sa Karlikom i Silvom?

Vidi opis Đoan Penjaroja: "Teško je u Evroligi kad šutiraš 5/30 za tri" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Upitan je Penjaroja i da li je zadovoljan tretmanom koji Karlik Džouns ima kod sudija s obzirom na način na koji ga čuvaju.

"Karlik je jedan od naših lidera, svi timovi žele da ga zaustave. Na kraju, dao je neke poene (21 ukupno), imao je 11 slobodnih bacanja, vjerovatno su fizički snažni na njemu stalno, to je teško. Često ga hvataju, moramo da prihvatimo to i da napredujemo", pojašnjava španski stručnjak.

Novo pojačanje je centar Kris Silva koji je igrao samo četiri minuta na ovom meču.

"Silva je stigao prije tri dana, imao je tek par treninga. Nije ništa igrao u prethodnom timu, treba mu vrijeme. Odlučio sam da igra samo ta četiri minuta".

"Istina je, nije dobro"

Vidi opis Đoan Penjaroja: "Teško je u Evroligi kad šutiraš 5/30 za tri" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Novinarka je na konferenciji konstatovala "da je Partizan imao katastrofalan šut za tri" aludirajući na to da je šutirao samo 16.7 odsto (5/30). To nije novi problem, jer je srpski tim drugi najgori u Evroligi po procentu za tri (31.3 odsto prije ove utakmice).

"Radimo svaki dan da unaprijedimo svoje procente i igru u napadu. Istina je da naša efikasnost nije dobra. Moramo da insistiramo, da radimo, da vjerujemo u sebe. Loš šut za tri, od 30 šuteva su 22-23 bila otvorena. Naravno da žele da poentiraju kada šutiraju. Nije lako kada tim nije efikasan u napadu i kada promašuje previše otvorenih šuteva, to utiče na odbranu. Ovaj tim je frustriran zbog loše efikasnosti u napadu. Srećan sam što su se borili 40 minuta. U posljednjem minutu nam je Bruks dao dvije trojke", zaključio je Penjaroja.

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