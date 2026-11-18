Kilijan Hejs je i zvanično potpisao za Barselonu pred utakmicu sa Crvenom zvezdom. Nije poznato da li će igrati protiv srpskog tima.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Barselona dočekuje Crvenu zvezdu u 13. kolu Evrolige u petak od 20.30 časova pojačana NBA igračem. Kilijan Hejs (25) je i zvanično postao novi igrač španskog kluba. Američki plej, koji igra za reprezentaciju Francuske, je stigao u klub i prošao je tamo medicinske preglede.

Ono što još uvijek nije potvrđeno jeste da li će biti na parketu u petak protiv crveno-bijelih. Šanse postoje, pošto je i Evroliga potvrdila njegov potpis. Vjerovatno će konačnu odluku o tome donijeti trener Aleksandar Sekulić.

Kilijan Hejs - MVP Izvor: Youtube/Eurospects

"U pitanju je igrač koji ima interesantne vještine i može dobro da se uklopi u ovo što mi ovdje radimo. Želio je da ostavi prošlost iza sebe i da napravi novi korak", poručio je sportski direktor kluba Ćavi Pujol.

Kilijan Hejs rođen je 27. jula 2001. godine na Floridi i igra na poziciji plejmejkera. Izabran je kao 7. pik na draftu 2020. godine od strane Detroita. Profesionalnu karijeru počeo je u francuskom Šoleu, a na draftu je izabran kao igrač njemačkog Ulma.

U Pistonsima je proveo četiri godine, pa je pokušao da se nametne Bruklinu kroz njihovu filijalu i u tome nije uspio, pa je isto pokušao da učini i u Klivlendu, a novu NBA šansu dao mu je Sakramento u februaru kada je potpisao dva desetodnevna ugovora. Potom se izborio za dvogodišnji ugovor, ali su Kingsi ipak riješili da ga otpuste pred početak nove sezone i od tada je bio slobodan agent. Najbolju NBA sezonu imao je u Pistonsima 2022/23 kada je imao prosjek od 10.3 poena, 6.2 asistencija i 2.9 skokova po meču.

It's official Killian Hayes joins @FCBbasket ✍️ https://t.co/mXgqbDuVUb — EuroLeague (@EuroLeague)November 18, 2026

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