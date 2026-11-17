Virtus pobijedio Panatinaikos u Bolonji, 84:79, nanijevši Atinjanima drugi uzastopni poraz, a četvrti ove sezone.

Izvor: Roberto Tommasini/IPA Sport / IPA / Profimedia

Košarkaši Panatinaikosa izgubili su na gostovanju Virtusu 84:79. To je prvi put da je ekipa Željka Obradovića ove sezone doživjela uzastopne poraze, s obzirom na to da je dramatično poražena i prošle nedjelje kod kuće protiv Barselone.

U utorak uveče u Bolonji, PAO je uspijevao da održi korak za domaćinom do osam minuta prije kraja, kada je Kostas Slukas ubacio trojku za vođstvo Atinjana 64:62. Od tog trenutka Virtus je bio taj koji se pitao, jer je Trent Frejžer ubacio odmah trojku za prednost Italijana 65:64. Rašid Belo je nekoliko minuta kasnije dodao još jednu trojku za Virtusovih 71:66 i isti igrač je zatim sa Alijuom Dijarom i Vendelom Murom odbijao napade Panatinaikosa (76:71).

Kendrik Nan (trojkom) i Matijas Lesor ponovo su poslije toga uspjeli da primaknu Atinjane na posjed zaostatka (77:79), ali su Markus Kar i Vendel Mur (83:77) ipak priveli meč kraju u korist Italijana.

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