Kako je poraz Panatinaikosa uticao na tabelu Evrolige? Crvena zvezda i Partizan se bore za bolju poziciju u narednim utakmicama.

Izvor: Euroleague, MN PRESS

Panatinaikos je poražen u 11. kolu Evrolige, pa je sad umjesto na prvoj poziciji zauzeo drugo mjesto i ima isti skor kao Valensija, Olimpijakos i Barselona. Ipak, ono što navijače u Srbiji više zanima jeste pozicija "vječitih" - Crvena zvezda je ostala na šestom mjestu, dok je Partizan tik ispod linije za plej-of, odnosno nalazi se na 11. poziciji.

Panatinaikos je bio dominantan od početka sezone i ljubomorno je čuvao prvu poziciju, ali je poraz od Barselone natjerao tim Željka Obradovića da sad skor dijeli sa još tri ekipe. Ono što je zanimljivo, jeste da su timovi do devete pozicije gotovo izjednačeni - ekipe koje su na pozicijama od jedan do četiri imaju skor 8-3, a samo pobjedu manje, odnosno poraz više (7-4) imaju svi timovi koji su na pozicijama od pet do devet.

Vidi opis Kako je poraz Panatinaikosa promijenio tabelu Evrolige? Evo gdje su "vječiti" poslije 11. kola Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Tu se ubrajaju Real Madrid, Crvena zvezda, Fenerbahče, Žalgiris i Dubai. Partizan, zasad, dijeli 10. mjesto sa Hapoelom iz Tel Aviva, pa oba tima imaju skor 6-5.

Šta očekujemo od "vječitih" u narednom periodu?

Kad je Partizan u pitanju, tim Đoana Penjaroje, osim obaveza u Evroligi, igra u regionalnom takmičenju u subotu od 18.30 protiv Zadra. Potom crno-bijeli igraju u duplom kolu Evrolige, a oba puta će biti domaćini. Najprije će "Parni valjak" dočekati Valensiju, jedan od najboljih timova elitnog takmičenja, a susret je na programu 17. novembra u 20.45, tri dana kasnije - crno-bijeli igraju u bivšem Pioniru, a u goste im stiže selektor Srbije Dušan Alimpijević i Bešiktaš, u istom terminu (20.45).

Vidi opis Kako je poraz Panatinaikosa promijenio tabelu Evrolige? Evo gdje su "vječiti" poslije 11. kola Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Crvena zvezda, s druge strane, ima dva gostovanja. Tim Ibona Navara najprije putuje u Milano gdje će u utorak igrati od 20.30 sati, a potom u petak gostuje Barseloni u istom terminu. Crveno-bijeli će biti gosti u oba susreta, ali se očekuje da se s puta vrate sa skorom 1-1, pošto je Armani poslije 11 utakmica uspio da slavi svega u jednom meču. Naravno, Barselona će, posebno poslije pobjede nad Panatinaikosom, biti veoma težak rival.