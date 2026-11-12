logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poslije debakla u Madridu, Crvena zvezda pala na tabeli Evrolige

Poslije debakla u Madridu, Crvena zvezda pala na tabeli Evrolige

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je poražena u Madridu, pa više nije na drugom mjestu Evrolige.

Tabela evrolige 11 kolo Izvor: MN PRESS, sofascore.com

Crvena zvezda je u 11. kolu Evrolige poražena u Madridu od Reala, a to je ostavilo posljedice i na stanje na tabeli. Sa drugog mjesta tim Ibona Navara je morao da se spusti na šestu poziciju i sad ima skor 7-4. Preciznije, Zvezda je na diobi petog mjesta jer isti skor trenutno imaju Real, Fenerbahče, Žalgiris i Dubai.

Crvena zvezda je bila sjajna u prethodnim evroligaškim mečevima, ali je "kraljevski klub" stao na put senzaciji crveno-bijelih. Poslije tri vezane pobjede u elitnom takmičenju i sjajnog meča u Pireju, Zvezda je dobila "šamar realnosti" u Španiji. Ujedno, pobijediti Real u Madridu, sa domaćinskim suđenjem, gotovo uvijek predstavlja nemoguću misiju.

Situacija na tabeli Evrolige još nije jasna, pošto su u petak na programu još tri utakmice: Efes - Virtus (18.30), Panatinaikos - Barselona (20.15), ASVEL - Bešiktaš (20.30).

Crvena zvezda u narednom periodu ima mnogo obaveza u elitnom takmičenju – očekuje nas duplo kolo Evrolige. Zvezda gostuje Milanu, potom i Barseloni, prvi meč je 17. novembra, a naredni 20. U međuvremenu tim Ibona Navara će igrati u ABA ligi, na domaćem terenu će dočekati Cedevita Olimpiju 15. novembra u 18.30 sati.

Šta smo vidjeli u Madridu?

Crvena zvezda nije ličila na sebe u Španiji. Crveno-bijeli su uoči meča imali problem na centarskoj liniji jer Kristijan Koloko nije mogao da krene na put sa timom. Nema sumnje da je to bio detalj koji je poremetio crveno-bijele, ali mora se naglasiti i da je Zvezda bila loša u Madridu. Velika razlika je napravljena u prvoj četvrtini koju je domaćin dobio sa 38:20, a ponovo je zablistao u trećoj četvrtini koju je riješio u svoju korist 26:18.

Iako je Ibon Navaro u nastavku zvao tim na tajm-aute, pokušavao da promijeni ritam tima i izbjegne bolan i ubjedljiv poraz, to se ipak nije moglo desiti večeras u Madridu.

Pogledajte tabelu Evrolige: 



Standings provided by Sofascore

Bonus video: 

Pogledajte

01:01:43
Priča za medalju: Aleksandar Komarov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC