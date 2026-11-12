Crvena zvezda i Partizan čekaju odluke Evrolige o novom sistemu licenci, koji bi mogao promeniti budućnost klubova u elitnom takmičenju.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan nalaze se pred periodom u kojem bi moglo da bude jasnije kako će izgledati njihova budućnost u Evroligi. Čelnici takmičenja pripremaju važne odluke o novom sistemu licenci, a glasanje o šest stalnih mjesta očekuje se u naredne tri do četiri sedmice, izvještava Mundo Deportivo.

Plan je da se proces završi do kraja 2026. godine, čime bi Evroliga napravila veliki korak ka prelasku na franšizni model. Takmičenje bi već naredne sezone trebalo da bude prošireno sa 20 na 24 ekipe, dok je dugoročni cilj da do 2030. broj učesnika poraste na 28.

Vidi opis Šta čeka Zvezdu i Partizan u Evroligi? Poznati svi detalji, evo koliko su "vječiti" daleko od licence Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ipak, za navijače Crvene zvezde i Partizana najvažnije pitanje ostaje kakav će status imati njihovi klubovi u novoj organizaciji. U informacijama koje su objavili španski mediji ne navodi se da su srpski klubovi među kandidatima za šest novih stalnih licenci, niti se precizira da li će biti obuhvaćeni paketom privremenih trogodišnjih licenci. Zbog toga će za konačnu sliku biti potrebno sačekati zvanične odluke Evrolige.

Šest klubova u trci za stalne licence

Prema informacijama izvora bliskih takmičenju, šest klubova koji su najbolje ocijenjeni tokom internog procesa selekcije kandidati su za dobijanje stalnih licenci. Riječ je o Valensiji, Maksimi iz Rima, Hapoelu iz Tel Aviva, PAOK-u iz Soluna, Dubaiju i Parizu. O njihovom statusu trebalo bi da odlučuje Upravni odbor Evrolige, a glasanje se očekuje u naredne tri do četiri sedmice. Ipak, izbor još nije konačan, pošto će kandidati proći dodatne provjere i postupak detaljne procjene. Plan je da šest odabranih klubova zaigra u Evroligi od sezone 2027/28. Postoji i rezervna mogućnost: ukoliko neki od kandidata ne dobije stalnu licencu, mogao bi da dobije privremenu.

Vidi opis Šta čeka Zvezdu i Partizan u Evroligi? Poznati svi detalji, evo koliko su "vječiti" daleko od licence Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Pored šest trajnih mesta, Evroliga namjerava da dodijeli još četiri licence koje bi važile tri godine. Na taj način bi se formirao prošireni format sa 24 ekipe.

Interesovanje stiže i iz Italije i Njemačke

Promjene u Evroligi privlače pažnju i drugih evropskih klubova. Prema istim informacijama, nekoliko fudbalskih klubova koji se takmiče u Ligi šampiona kontaktiralo je Evroligu tokom ove sedmice, raspitujući se o mogućnosti da pokrenu košarkaške sekcije i priključe se takmičenju. Među zainteresovanima se nalaze po jedan klub iz Italije i Njemačke. To pokazuje da bi planirano proširenje moglo da otvori vrata i novim projektima na evropskoj košarkaškoj sceni.

NBA Evropa dodatno ubrzava proces

Evroliga svoje planove sprovodi u trenutku kada NBA priprema pokretanje projekta NBA Evropa, koje je najavljeno za 2027. godinu. Dvije organizacije već su razgovarale o mogućnosti povezivanja svojih evropskih takmičenja, ali u posljednje vrijeme nije bilo značajnijeg pomaka. Akcionari Evrolige su 6. oktobra, na sastanku na jezeru Komo u Italiji, odbili jedan prijedlog NBA, nakon čega su razgovori nastavljeni bez konkretnog dogovora.

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Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)