logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga kaznila Partizan: Jedan incident je bio dovoljan

Evroliga kaznila Partizan: Jedan incident je bio dovoljan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crno-bijeli su sankcionisani zbog dešavanja na utakmici protiv Makabija.

Evroliga kaznila Partizan Izvor: MN PRESS

KK Partizan kažnjen je sa 8.000 evra zbog paljenja baklji navijača na utakmici protiv Makabija u 10. kolu Evrolige. Više puta se pokazalo da u elitnom košarkaškom takmičenju ne praštaju ovakve ispade, ali najvatrenije pristalice su ponovo ignorisale apele kluba.

Disciplinska komisija Evrolige je izrekla kazne od 8. do 10. kola Evrolige, a osim beogradskih crno-bijelih, kažnjeni su i Bešiktaš i Cedevita Olimpija.

Pogledajte

00:09
Grobari zapalili baklju na Partizan - Makabi
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Istanbulski tim će morati da plati 7.000 evra zbog upada jednog navijača na teren tokom utakmice protiv Olimpijakosa, zbog čega je meč morao da bude prekinut.

Sankcionisana je i Cedevita Olimpija zbog incidenta na utakmici protiv italijanske Tortone u 6. kolu Evrokupa. Klub iz Ljubljane mora da plati 8.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC