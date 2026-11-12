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Karlik Džouns progovorio o novom pojačanju Partizana: "Znam dobro koliko je jak"

Karlik Džouns progovorio o novom pojačanju Partizana: "Znam dobro koliko je jak"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Karlik Džouns je poslije pobjede Partizana pričao o utakmici, ali i o dolasku Krisa Silve.

Karlik Džouns o pobjedi Partizana protiv Baskonije Izvor: MN PRESS

Partizan je upisao šestu pobjedu u 11. meču u Evroligi i ponovo ima pozitivan skor u elitnom takmičenju. Junak je bio Tonje Džekiri (17, 6sk), ali je Karlik Džouns ponovo "proradio" i počeo da pogađa (16, 6as, 4sk).

"Sjajno je kada pobjeđujete, posebno kod kuće. Imali smo tri poraza, pa smo sada u seriji od dvije pobjede, sve je dobro. Moramo da idemo polako i da radimo. Što se mojih partija tiče, svakom igraču se dogodi pad forme i meni se to desilo. Moj način rada se ne mijenja, šutiram i prije i poslije treninga, imam istu rutinu, ništa nije drugačije. Jednostavno, tako se namjestilo. Vidjeli ste koliko šuteva mi je izašlo iz koša, ništa ne mogu da uradim osim da vjerujem u proces. Trener i saigrači mi vjeruju i drago mi je što su šutevi završili u košu", rekao je Karlik poslije meča.

Svjestan je i sam da protivnički timovi posebnu pažnju posvećuju njemu i da ga često i udvajaju.

"Naravno da znam i očekujem to, jer sam prva opcija u timu. Šalju svoje najbolje odbrambene igrače, igraju tako odbranu, ali moraš da nađeš rješenje. U većini slučajeva uspijevam u tome, na kraju krajeva sve se svodi na to da lopta uđe u koš."

Šta očekuje od Krisa Silve?

Jedno od pitanja za pleja crno-bijelih bilo je i u vezi sa novim pojačanjem Krisom Silvom.

"Malo smo pričali, tek je stigao, vjerovatno je iscrpljen od putovanja. Mislim da će biti veliko pojačanje za nas u reketu. Igrao sam protiv njega i znam koliko je snažan igrač. Biće dobra opcija za lob pasove, siguran sam da će da pomogne timu."

"Nadam se da je Itan dobro"

Pričao je Karlik i o povredi Itana Tompsona, što je zabrinulo i Đoana Penjaroju.

"Imao je težak pad. Pametno je što nije forsirao i što se nije vraćao, jer je osjećao bolove. Nadam se da će se oporaviti i da će biti bolje poslije terapija. Nadam se da nije previše loše stanje."

Partizan je u meču protiv tima iz Vitorije šutirao veoma loše za tri poena, samo 24 odsto (6/25).

"Nikad se ne zna, ponekad pogađamo, nekad ne. Odbrana nam je pomogla u ovom meču, nismo im dozvolili da poentiraju. Nije nas išao šut za tri, ali smo ulazili u reket, nalazili način da polaganjima i lakim poenima iz tranzicije dođemo do koša. Pripisao bih zasluge našoj odbrani za pobjedu", zaključio je Džouns.

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Tagovi

KK Partizan Baskonija Evroliga Karlik Džouns

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