Đoan Penjaroja je priznao da ga brine veliki broj povreda i da se nada da će uskoro da ima pun sastav na raspolaganju.

Izvor: Youtube/Printscreen/YouTube/BC Partizan

Partizan je pobijedio Baskoniju (80:66) i upisao šesti evroligaški trijumf. Sada je opet na pozitivnom skoru. Po završetku meča je Đoan Penjaroja pričao na konferenciji za medije.

"Srećan sam zbog pobjede, mislim da smo dobro počeli meč, sa energijom. Kontrolisali smo tempo na početku. Poslije toga je jasno da smo imali problem sa njihovim napadom. Posebno u tranziciji. Nismo bili efikasni u šutu za tri. Na kraju, svi u timu znaju da je ključ za pobjede naša odbrana. Unaprijedili smo je, posebno u posljednjem kvartalu. Nije lako, Baskonija je dala samo šest poena. Dobra pobjeda za nas. Jer imamo probleme. U posljednjim danima i nedjeljama. Imamo probleme, ali igraju sa velikim trudom i željom da se takmiče, moramo da kontrolišemo stanje na treninzima i mečevima. Zabrinut sam zbog situacije sa Itanom. Imaće dodatna testiranja. Momci su pokazali zalaganje i važno je da dobro igramo pred našim navijačima", počeo je Penjaroja.

Vidi opis Đoan Penjaroja je zabrinut: "Tek me čekaju problemi, nisam ovako htio sa Vanjom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Priznao je da ne zna tačno kakva je situacija sa povredom Tompsona koji u drugom poluvremenu nije ulazio u igru poslije nezgodnog pada.

"Moramo da sačekamo. Sutra ćemo znati više. Osjetio je bol u leđima. Nije mogao da igra više. Vidjećemo."

"Imaću probleme za nekoliko dana ili nedjelja"

Vidi opis Đoan Penjaroja je zabrinut: "Tek me čekaju problemi, nisam ovako htio sa Vanjom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Očekuje se potpis ugovora sa Krisom Silvom, Partizan ima sve veći broj igrača na raspolaganju, mada se Španac nasmijao kada je novinar to konstatovao.

"Danas nije to bio slučaj. Svi su nam potrebni, važno je da imamo širi sastav. Nemoguće je takmičiti se u Evroligi i ABA ligi bez toga. Moramo sve igrače da ubijedimo. Svi imaju svoje momente u kojima pokažu svoj talenat. Sada imamo potpun sastav, ali i dalje imamo probleme zbog povreda. Srećan sam zbog toga što su svi spremni da pomognu ekipi da pobjeđuje. Problemi za mene će biti za nekoliko dana ili nedjelja, kada svi budu na raspolaganju. Ali, to nije trenutna situacija."

Ističe da nije bilo nikakvog opuštanja u ekipi pred meč, pošto je Baskonija na samom dnu tabele.

"Ne, ne, nema nikakvog opuštanja. U ovoj Evroligi ne postoje lake utakmice, Baskonija je pokazala svima da je dobar tim. Ubijeđen sam da će u narednom periodu da dobijaju još mečeva, jer su talentovaniji od stanja na tabeli. Za nas je najvažnije da pokažemo snagu u odbrani, dali su nam samo šest poena u posljednjoj dionici. Mi smo se mučili sa šutem za tri, Pajola je dao dvije važne trojke. Istina je da je Baskonija imala probleme, sada su doveli dva nova igrača."

Šta donosi Silva?

Jedno od pitanja bilo je i šta očekuje od novog pojačanja Krisa Silve, doskorašnjeg centra Fenerbahčea.

"Silva je dobar igrač, sačekao bih da prođe medicinske preglede. Dobar je atletski, igrač koji može da igra na vrhunskom nivou. Igrao je u Fenerbahčeu. Svi su nam potrebni."

Potom su uslijedila pitanja španskih novinara, prvo je bilo o važnosti Vanje Marinkovića i Nikole Tanaskovića za igru crno-bijelih. Posebno je naglasio da nije želio da kapiten Marinković igra ovoliko.

"Važni su igrači, Tanasković igra solidno, dobar je, koristi svoje šanse, pomaže timu u posljednjih mjesec dana kada smo se mučili sa povredama centara. Pokazuje svijetu da je zaslužio pravo da bude važan igrač ekipe. Igrač je koji može još da napreduje i siguran sam da će to da učini. Vanja je veoma važan, iskusan, igra više nego što bih ja volio, poslije povrede koju je imao. Ali, okolnosti su takve. Dobro se oporavio, rekao sam da je potrebno da budemo strpljivi sa njim i to i mislim. Ipak, okolnosti su takve i pomaže nam mnogo."

"Bilo mi je lijepo u Baskoniji"

Izvor: MN PRESS

Očekivano, španski novinari su fokus prebacili na Baskoniju i na pitanja o timu iz Vitorije koji je takođe desetkovan.

"Okolnosti su takve, moramo da odužimo mečeve u Beogradu, ako je tako, ići će češće u našu korist. Njima se vratio Kuruks u ovom meču, što se tiče reketa, tu smo slični sa povredama. U posljednjim mečevima Baskonija je gubila snagu u posljednjoj dionici zbog skraćene rotacije. Nismo mi pravili plan da rješavamo u posljednjoj dionici. Znali smo da oni imaju dobar nivo, da neće biti lako. I da će atmosfera zbog rezultata izgledati kao da smo već dobili na papiru, ali za nas ne postoje takvi mečevi. Nema tih unaprijed dobijenih mečeva, jer ako ne odigraš na nivou, nećeš dobiti. Imali smo neke slabije momente u meču gdje smo gubili ritam. U posljednjoj četvrtini smo bili bolji."

Na kraju su ga pitali kako mu je bilo da igra protiv bivšeg kluba.

"Bila je fantastična godina u klubu, teško je to ponoviti, posebno sa svim pobjedama u ACB ligi i u Evroligi. Lijepo mi je bilo tamo, imam lijepe uspomene, prijatelje. Bilo mi je zadovoljstvo da opet vidim ljude iz Baskonije, da popričamo", zaključio je Penjaroja.