Karlik Džouns se suočava sa izazovima u novoj sezoni, a Nikola Lončar vjeruje da problemi najboljeg u Partizanu nisu vezani samo za sjajne uloge rivalskih igrača.

Izvor: MN PRESS, Arena Sport 1

Posljednje dvije sezone igra Karlika Džounsa je bila potpuno jasna - konstantan igrač crno-bijelih, najsigurniji, najpouzdaniji, najbolji poenter... Međutim, od početka nove sezone, ekipe su usredsređene samo na reprezentativca Južnog Sudana, što je problem za tim Đoana Penjaroje. Nikola Lončar ipak vjeruje da nije problem samo u tome što je Karlik sjajno čuvan od strane rivala, možda je u pitanju i umor najboljeg u timu Partizana.

Karlik Džouns je protiv Makabija postigao sedam poena, a imao je i sedam asistencija. Poenterski učinak svakako je nedovoljan za reprezentativca Južnog Sudana, ali je trener Penjaroja i te kako bio zadovoljan činjenicom da je klub pobijedio i kad Karlik nije bio na visini zadatka. Nikola Lončar je malo drugačije vidio situaciju u Beogradskoj areni.

Vidi opis Nikola Lončar: "Karlik Džouns je pao poslije Zvezde" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Makabi je najgora ekipa koja se pojavila u ovom sastavu i ovom načinu govora tijela u posljednjih pet godina, to je jedna preozbiljna banda.Jednostavno ne znaju šta rade, niko neće da dođe u Izrael. Nemaju problem sa novcem, ne prave razliku, nećemo da uskraćujemo dobru igru Partizana protiv njih, ali vidjeli smo i meč protiv Crvene zvezde. To je nedopustivo za Evroligu", započeo je u studiju Arene Sport.

"Pao je poslije Zvezde"

Karlik Džouns je u pobjedi Partizana protiv Zvezde ubacio 26 poena, od tog meča je u naredne tri utakmice postigao po sedam - protiv ASVEL-a, Žalgirisa i Makabija

"Sa druge strane, Karlik, ne samo protiv Makabija, već i u nekim drugim utakmicama... poslije utakmice protiv Crvene zvezde je pao dosta, što se tiče igre u napadu i poena. Neću da kažem da se pojavila nervoza, možda je zbog umora i situacija gdje ga svi pritiskaju i očekuju nešto od njega. S druge strane, podatak je da Partizan prima četiri blokade po utakmici, što je odraz te dvije utakmice kad je Karlik bio dosta pod obručem. Znamo da je u perimetru jedan od najboljih, čita igru za sebe, za druge, ali možda u te dvije utakmice u duplom kolu nije čitao najbolje. Nadamo se da ćemo opet vidjeti najbolju igru Karlika", rekao je Nikola Lončar.

Šta je rekao Đoan Penjaroja?

Poslije pobjede nad Makabijem, trener Partizana Đoan Penjaroja je posebno istakao igru Karlika Džounsa.

"Srećni smo zbog pobjede, srećan sam zbog igrača, zbog tima. U ovoj utakmici smo pokazali da smo tim. Imamo probleme, posebno na poziciji centra. Tokom utakmice se povrijedio i Vildoza, nije mogao da igra. Ne tražimo opravdanja, odigrali smo dobru utakmicu, igrali smo i dobru odbranu, ali je i Makabi bio dobar. Uspjeli smo da kontrolišemo skok, ali smo imali i 27 asistencija. Važno je za sve nas, ali i ja sam srećan zbog Karlika. Svi misle da kad on ne postigne mnogo poena, da je onda Partizan loš - svi ga napadaju, ali ja sam zadovoljan kako je on igrao danas, dobro je dijelio loptu. On je naš lider. Srećan sam jer nije postigao mnogo poena", rekao je Penjaroja.

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