Oglasio se Partizan oko Krisa Silve: Stigao je, sutra će se sve znati

Kris Silva je stigao u Beograd i sutra će zvanično postati pojačanje crno-bijelih.

Izvor: KK Partizan

Centar Fenerbahčea Kris Silva, doputovao je danas u Beograd gdje će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne ljekarske preglede, saopštili su iz Partizana.

Ukoliko pregledi budu uspješni, Silva će postati novi košarkaš crno-bijelih i biće značajno pojačanje u reketu.

Centar Fenerbahčea Kris Silva, doputovao je danas u Beograd gde će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne lekarske preglede. Ukoliko pregledi budu uspešni, Silva će postati novi košarkaš Partizana Mozzart Bet.✊ https://t.co/T6CAn2aoWP — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)November 11, 2026

Ko je Kris Silva?

Silva je rođen u Libervilu (Gabonu), ima iskustvo igranja u NBA ligi (Majami, Sakramento, Minesota, Dalas), a u Evroligu je došao zaobilaznim putem preko izraelske Bnei Herzlije i atinskog AEK-a gdje je bilježio najbolje partije u karijeri.

U Fenerbahčeu se nije najbolje snašao, ove sezone je dobio jako malu minutažu i za manje od šest minuta po utakmici bilježio 1,8 poena i 1,2 skokova. Iskusni centar je umalo stigao u Beograd prošle zime kao zamjena za Tajrika Džounsa, ali nije mogao da odbije poziv Šarunasa Jasikevičijusa.