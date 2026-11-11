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Oglasio se Partizan oko Krisa Silve: Stigao je, sutra će se sve znati

Oglasio se Partizan oko Krisa Silve: Stigao je, sutra će se sve znati

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Kris Silva je stigao u Beograd i sutra će zvanično postati pojačanje crno-bijelih.

Kris Silva dolazi u Partizan Izvor: KK Partizan

Centar Fenerbahčea Kris Silva, doputovao je danas u Beograd gdje će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne ljekarske preglede, saopštili su iz Partizana.

Ukoliko pregledi budu uspješni, Silva će postati novi košarkaš crno-bijelih i biće značajno pojačanje u reketu.

Ko je Kris Silva?

Silva je rođen u Libervilu (Gabonu), ima iskustvo igranja u NBA ligi (Majami, Sakramento, Minesota, Dalas), a u Evroligu je došao zaobilaznim putem preko izraelske Bnei Herzlije i atinskog AEK-a gdje je bilježio najbolje partije u karijeri.

U Fenerbahčeu se nije najbolje snašao, ove sezone je dobio jako malu minutažu i za manje od šest minuta po utakmici bilježio 1,8 poena i 1,2 skokova. Iskusni centar je umalo stigao u Beograd prošle zime kao zamjena za Tajrika Džounsa, ali nije mogao da odbije poziv Šarunasa Jasikevičijusa.

Tagovi

KK Partizan košarka

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