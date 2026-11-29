Utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde prekinuta je zbog divljanja navijača, uključujući i incident sa sudijom.

Izvor: TV Arena sport

Utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde prekinuta je tri puta za 25 minuta zbog "divljanja" navijača na tribinama, a onaj najozbiljniji prekid uslijedio je u 10. minutu kada je Novak Simović poslao sve u svlačionicu. Razlog je to što mu se njegov kolega, pomoćnik Uroš Stojković, požalio da je pogođen grudvom u glavu, dok je čekao da Matej Gaštarov izvede aut.

Pogledajte taj trenutak kada je pomoćni sudija reagovao zbog grudve koja ga je pogodila, a potom je Simović usmjerio sve aktere susreta u tunel, da bi pred njim i glavni sudija bio pogođen grudvama:

Navijači pogodili sudiju u glavu na Novi Pazar - Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport

Uslijedio je prekid od desetak minuta nakon kog su se igrači dva tima i sudije vratile na teren, ali nastavilo se po istom. Kada nisu u pitanju grudve, onda su baklje, petarde i dimovi, zbog kojih je ponovo sudija morao da prekine igru i da sačeka da se strasti smire na tribinama.

Tako je u 30. minutu i pred golmana Ivana Gutešu bačena petarda, koja je eksplodirala u njegovoj blizini, pa tako ni apeli spikera da bi meč mogao da bude prekinut nisu - za sada - ništa doprinijeli.

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