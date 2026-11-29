Prvi čovjek Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović je istakao da je došao na čelo KSS sa ciljem da ostavi Svetislava Pešića na klupi Srbije. Takođe je naglasio da je očekivao drugačiju Zvezdu kada je odlazio.

Izvor: N1/KIDA Show

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović gostovao je u emisiji „KIDA Šou“ i govorio je o svom dolasku na čelo Košarkaškog saveza Srbije. On je, nakon godina u kojima je vodio Crvenu zvezdu kao prvi čovjek kluba, odstupio i preuzeo Košarkaški savez Srbije.

Naglasio je da je njegova misija prvenstveno bila da se ubijedi Svetislav Pešić da ostane na mjestu selektora Srbije. To mu je na kraju uspjelo.

„Ja sam u tom trenutku predsjednik KK Crvena zvezda. Otprilike 13 i po godina sam u Crvenoj zvezdi. Naravno, Zvezda funkcioniše kako funkcioniše, normalno. Ima sasvim pristojne i dobre rezultate u tom trenutku. U tom trenutku kreće razgovor oko toga da se Pešić zadrži da bude selektor. Odnosi koje je Pešić imao sa prethodnim predsjednikom su bili takvi kakvi su bili.

Pešiću je istekao mandat i u razgovorima i u toj analizi ispada da bih ja mogao, pošto sam dugo radio sa Pešićem i sarađivao, da bih ja mogao da pomognem da tu sa Pešićem napravimo dogovor. Naravno, uključuje se i Aleksandar Vučić u cijelu tu priču. I on je bio vrlo u tom dijelu konstruktivan. Bilo je tu i drugih ideja. Ne znam, pominjan je Zečević i tako dalje. Pošto je on bio potpredsjednik Olimpijskog komiteta, ali to nije prošlo. U razgovoru, kada smo diskutovali o tome ko će da naslijedi i da radi u Zvezdi, došlo se do zaključka da će to, eto, uzeti Željko Drčelić i Žile Vasić“, rekao je Nebojša Čović.

"Mislio sam da će biti drugačije sa Crvenom zvezdom"

Istakao je da je po odlasku iz Crvene zvezde vjerovao da će se nastaviti sa konceptom oslanjanja na domaće igrače i da se ne slaže sa nekim odlukama vezanim za srpske veterane u klubu.

„Moj prijedlog je bio, ja sam mislio da Željko Drčelić to može da odradi iz prostog razloga što sam vidio da on ima dovoljno državnog posla. Jer je i Ostoja došao u Partizan zato što je imao dovoljno državnog posla i mogućnosti da finansira, hajde da se ne lažemo. Ako vi iz svakog državnog posla ne možete da odredite procenat da date klubovima koje vodite... I zato je bila takva procjena. Možda je bila pogrešna.

Sa ove vremenske distance moram da kažem da sam ja barem očekivao da će to biti drugačije, da će, barem što se Zvezde tiče, koncept biti zasnovan na većini domaćih igrača i ostalih stvari. Po meni, Teodosić je rano prekinuo da igra, mogao je još. Kalinić naročito. Plavšić nije morao da ode. I da ne pominjem Nedovića i ostale. Lazića. Ali, kako bilo da bilo. Takva je procjena napravljena i ja sam došao u Savez i pokrenuli smo sve te poslove“, rekao je prvi čovjek srpske košarke.

(MONDO)

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