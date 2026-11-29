Albert Rijera je na isti želja Galatasaraja ako Okan Buruk dobije ponudu i ode u neku od liga "petice".

Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia

Pred derbi Galatasaraja i Bešiktaša u 13. kolu turske Superlige pojavila se informacija da turski velikan želi Alberta Rijeru. Turski portal „Fotospor“ navodi da je uprava Galatasaraja prezadovoljna poslom koji radi Okan Buruk, ali da se sprema za život poslije njega.

Nekadašnji vezista Galatasaraja, Bešiktaša i Intera počeo je da radi kao trener 2013. godine i uglavnom je radio u manjim klubovima, dok nije 2022. preuzeo Galatasaraj. Ima tri titule zaredom, jedan kup i jedan superkup osvojen sa svojim klubom. Odlično igra i u Evropi, ali se boje u Istanbulu da bi mogli da ga izgube.

Velikani iz Liga petice se interesuju za njega i, ako 53-godišnji trener odluči da ode, jedna od dvije moguće opcije je i sadašnji trener Crvene zvezde Albert Rijera.

Ko su opcije?

Još jedan bivši fudbaler Galatasaraja, Arda Turan, takođe je opcija ako Okan Buruk ode. Nekadašnji fudbaler Atletiko Madrida i Barselone, sa 100 nastupa za Tursku, počeo je trenersku karijeru u Ejupsporu, a zatim je preuzeo Šahtjor iz Donjecka. Druga opcija je – Rijera!

„Međutim, u ovom slučaju moglo bi da dođe do velikog iznenađenja. Albert Rijera, koji trenutno vodi Crvenu zvezdu, tokom igračke karijere nosio je dres Galatasaraja. Četrdesetčetvorogodišnji trener želi da jednog dana predvodi ekipu iz Istanbula. Španski stručnjak je ove sezone sa Crvenom zvezdom odigrao 13 prvenstvenih utakmica. U tih 13 mečeva ostvario je 12 pobjeda i jedan remi. Prosjek bodova Alberta Rijere iznosi 2,85! Njegov ugovor sa srpskim klubom važi do 30. juna 2028. godine. Španski trener je u Galatasaraju radio i kao pomoćni trener. Ukratko, ukoliko Galatasaraj jednog dana bude tražio novog trenera, Albert Rijera biće među najozbiljnijim kandidatima“, navodi turski portal.

(MONDO)

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