Šefica stručnog štaba ŽRK Borac Sanja Veselić hitno je operisana na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske zbog upale slijepog crijeva. Operacija je uspješno protekla i Sanja se osjeća dobro.

Izvor: Facebook/ŽRK Borac

Do njenog potpunog oporavka ekipu će sa klupe predvoditi Nikola Bijelić.

Banjalučke rukometašice danas u okviru 6. kola Premijer lige BiH gostuju u Goraždu, gdje je početak utakmice zakazan za 17.00 časova.

“U ime igračica, stručnog štaba, uprave kluba i svih prijatelja Borca, našoj Sanji želimo brz i uspješan oporavak i što skoriji povratak na klupu. Sanja, uz tebe smo”, saopšteno je iz banjalučkog kluba.

"Osice" su u dosadašnjem dijelu sezone zabilježile svih pet pobjeda.

(MONDO)