Rukometašice Borca ostvarile su petu pobjedu u prvenstvu Bosne i Hercegovine, savladavši na gostovanju ekipu HRK Grude rezultatom 31:26 (poluvrijeme 16:15).

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Ovim trijumfom Banjalučanke su zadržale maksimalan učinak bez poraza i ostale usamljene na vrhu tabele.

Susret u dvorani „Bili brig“ donio je veliku borbu i rezultatsku neizvjesnost tokom prvih 30 minuta, nakon kojih su gošće iz Banjaluke na odmor otišle sa minimalnom prednošću od jednog gola. Ipak, u nastavku rukometašice Borca su podigle ritam, prelomile meč u svoju korist i rutinski privele duel kraju, potvrdivši kvalitet na teškom gostujućem terenu.

Apsolutna junakinja susreta bila je nezaustavljiva Milana Railić, koja je postigla čak 15 pogodaka i predvodila napad “osica” od prvog do posljednjeg minuta. Značajan doprinos pobjedi dale su i Ivana Bobić sa četiri gola, Slađana Andrić i Nina Burazor sa po tri, dok su se po dva puta u listu strijelaca upisale Ana Veselić, Minja Grahovac i Sandra Đurašinović.

U redovima hercegovačke ekipe najefikasnija je bila Azra Letić sa 10 postignutih golova.

(MONDO)