Bešiktaš Dušana Alimpijevića dogovorio je transfer Redžija Perija, koji će u januaru pojačati tim iz Istanbula.

Izvor: Roberto Bettacchi/IPA Sport / IPA / Profimedia

Dušan Alimpijević vraća se iz Beograda sa pojačanjem. Nakon meča sa Partizanom u Evroligi, koji je odigran u "Pioniru", tim iz Istanbula sve je riješio oko transfera Redžija Perija. Najbolji košarkaš Bosne ove sezone nastaviće karijeru u crno-bijelom.

Bio je Redži Peri pominjan kao potencijalno pojačanje Partizana i Crvene zvezde ove sezone, ali na kraju će evroligašku karijeru početi kod selektora Srbije u Bešiktašu, javio je turski novinar Serkan Morova. Prema navodima iz Turske, Peri ima opciju da u januaru potpiše za evroligaša i dogovorio je sve.

Ko je Redži Peri?

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Ovaj 26-godišnji Amerikanac igra kao krilni centar i centar, a 2020. godine je izabran kao 57. pik na draftu od strane Los Anđeles Klipersa. Dali su mu šansu Bruklin Netsi, igrao je za Portland, Indijanu i nekoliko timova u razvojnoj ligi. Poslije svega 36 NBA mečeva, prešao je u Južnu Koreju, potom u Kinu, pa je poslije nove epizode u razvojnoj ligi zaigrao za tim u Portoriku. Poslije još jedne sezone u Kini, konačno se preselio u Evropu.

Došao je u Bosnu i odmah zablistao. U Evrokupu u timu Darija Đerđe daje 16,4 poena i ima 6,6 skokova, dok u ABA ligi upisuje 18,8 poena i ima 8,4 skoka.

ÖZEL | Beşiktaş Fuzul, 5 numara transferini tamamladı. Milli aradan sonra oyuncunun takıma katılması bekleniyor. https://t.co/5RxoHoNAO5 — Serkan Morova (@sekmorova)November 21, 2026

Bosna na mjestu centra osim njega ima Nikolu Popovića i Džejmsa Benksa pa možda i ne budu tražili pojačanje. Sa druge strane Alimpijeviću centre igraju Venjen Gebrijel i Ante Žižić, a poslije povrede Madija Sisoka treća opcija je Metečan Birsen koji je više četvorka.