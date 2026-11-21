Domen Prevc je ironično aplaudirao kada je jedva uspio da se prizemlji i kada je zauzeo posljednje mjesto u Lilehameru na startu nove sezone ski skokova.

Izvor: X/AdrianLozio/Eurosport

Kakav cirkus smo gledali u Lilehameru na startu sezone Svjetskog kupa u ski skokovima. Loši vremenski uslovi napravili su haos na kraju prve serije, pa su oni najbolji na kraju ostali bez bodova i plasmana u drugu seriju.

Krenuli su sredinom druge serije problemi sa vjetrom, ali kako se približilo posljednjih deset skakača, bilo je sve gore. Krenule su duge pauze, a kada je Domen Prevc konačno pušten da skoči, vjetar ga je samo bacio na dno. Aktuelni šampion skočio je tek 95 metara, te je imao 49,7 bodova i zakucan je na dno.

Iako je kasnije tokom davanja izjava bio jako smiren, kada je doskočio, pokazao je šta misli o odlukama organizatora. Odmah je ironično aplaudirao.

Pogledajte taj momenat:

Oklaski Domena Prevca dla jury to najlepsze podsumowanie dzisiejszego konkursu w Lillehammer. Fot. Eurosport https://t.co/gEQWITWt5l — Adrian Lozio (@AdrianLozio)November 21, 2026

Nakon njega Ren Nikaido je jedva uspio da završi svoj skok, ali je takođe bio jako daleko od mjesta u drugoj seriji, pa je potom i višestruki osvajač olimpijskih medalja Kacper Tomašak ispao. Tek su Norvežani Sundal, Lindvik i Langmo, koji su u kvalifikacijama bili na prva tri mjesta, uspjeli da se plasiraju u drugu rundu i to kao 15, deseti i sedmi.

Ko je pobijedio?

Nakon što su Prevc, Nikaido, Tomašak i Kubacki ostali van druge serije, to je iskoristio fantastični Štefan Embaher. Drugi put je pobijedio u karijeri, a posebno je oduševio u drugoj seriji. Nakon 127 metara u prvoj, u drugoj seriji je skočio nevjerovatnih 140,5 metara. Drugo mjesto osvojio je bivši šampion Halvor Egner Granerud, a treći je bio mladi Rafael Cimerman, koji je oduševio i najavio sjajnu sezonu.

U top 10 su takođe ušli Čofenig, Sundal, Herl, Ortner, Kobajaši, Langmo i Imhof, a veliku stvar osvajanjem poena napravili su Rok Oblak, Kajmar Vagul, Adrijan Gundersrud, Henri Loher...

Šta su rekli na kraju?

Domen Prevc nakon svega što se desilo nije htio da pravi buku. Rekao je sve što je htio svojim potezom kada se prizemljio.

"Nekoliko stvari se desilo. Moj skok generalno nije bio onakav kakav je trebalo da bude. Skakao sam danas bolje nego juče, ali vremenski uslovi mi nisu dozvolili da idem dalje. Sutra je novi dan, nova šansa da budem bolji", rekao je Domen Prevc.

"Teško je bilo skakati u završnici prve serije. Momci koji su zabilježili najbolji rezultat su imali sreće jer je vjetar duvao sa svih strana. Problematično je i da sjedite gore i čekate da vas puste da skačete. Moraćemo da vidimo kako će biti u nastavku", naglasio je stručni konsultant "Eurosporta", legendarni Martin Šmit.

Šta je bilo kod dama?

Ni tu nije bilo sreće za porodicu Prevc. Nika, koja takođe brani titulu, bila je tek 17. Norvežanke su dominirale pa su osvojile prvih pet mjesta. Poređale su se Kvandal, Midtskogen, Hansen, Strem i Taserud.