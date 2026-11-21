Zoran Rendulić je posle meča Radnika i Crvene zvezde pričao o ovom za njega posebnom meču.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Radnik iz Surdulice je odigrao sjajno na "Marakani". Ostao je tim Zorana Rendulića bez bodova, ali bez obzira na to odlično se prikazala ekipa sa juga Srbije. U finišu su imali nekoliko šansi da izjednače, a kada se to nije desilo kaznio ih je Mirko Ivanić u kontri.

Šef struke Radnika Zoran Rendulić je kao nekadašnji fudbaler i dugogodišnji saradnik u stručnom štabu crveno-bijelih prvi put igrao protiv Crvene zvezde.

"Slično sam vidio ovu utakmicu. Protiv Zvezde morate svašta da iskoristite da biste došli do pozitivnog rezultata. Mnogo je teško dva puta u kratkom periodu odoljeti Zvezdi. Mislim da smo bili konkretni cijelu utakmicu. Imali smo dovoljno situacija da možemo da odigramo neriješeno. Nismo imali malo sreće u posljednjoj trećini, imali smo dosta opasnih prekida", počeo je on.

Radnik je i nakon ovog poraza ostao u prvih šest timova na tabeli, a ovakva utakmica pokazala je da nije slučajno što je tim iz Surdulice u gornjem dijelu tabele.

"Mislim da smo pokazali da ovi rezultati nisu slučajni, da držimo naš nivo igre. Bilo je dosta igrača koji su bili pod kartonima. Nekako smo sve to uspjeli da nadoknadimo. Zvezdi, naravno, želim sve najbolje, za mene je ovo poseban trenutak. Prvi put otkad sam odavde otišao poslije 10 godina da sam na Marakani. Čudan osjećaj. Želim im sve najbolje. Mojim momcima moram da čestitam na jednoj fajterskoj utakmici", rekao je on.