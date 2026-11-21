Lacio ne planira da stane, 10. pobjeda u 12 mečeva, uz samo dva remija u Seriji A. Savladan Leće golovima dvostrukog strijelca Noslina i Davidea Fratezija.

Izvor: marco iacobucci / Zuma Press / Profimedia

Rimski Lacio nastavlja da melje rivale i pokazuje da ovosezonski nalet nije nikakva slučajnost. Ekipa sa "Olimpika" upisala je i desetu pobjedu u 12 utakmica Serije A, uz svega dva remija i bez ijednog poraza u tom nizu, a posljednja žrtva bio je Leće - 3:0 (1:0).

Savladan je zahvaljujući raspoloženom Tiđaniju Noslinu, dvostrukom strijelcu, dok je tačku na "i" stavio Davide Fratezi.

Od samog starta susreta vidjelo se da Lacio dolazi sa jasnim ciljem - da nametne visok ritam, kontroliše posjed i što prije probije organizovanu odbranu gostiju. Leće je pokušavao da disciplinovanom postavkom i brzim tranzicijama uspori domaći tim, ali su "nebeskoplavi" strpljivo gradili napade i čekali pukotinu u posljednjoj liniji rivala.

Ključni čovjek bio je Noslin, koji je unio dodatnu energiju, brzinu i okomitost u završnicu. Prvim pogotkom krunisao je dobro osmišljenu akciju i skinuo pritisak sa saigrača, dok je drugim golom potvrdio odličan osjećaj za prostor i hladnokrvnost pred golom, čime je praktično prelomio meč. Fratezi je u 90. minutu golom za 3:0 stavio tačku na ovaj susret.

Pored samih pogodaka, ono što najviše može da raduje navijače Lacija jeste kontinuitet i stabilnost igre. Tim djeluje uigrano, samopouzdano i taktički zrelo – zna kada treba da ubrza, kada da zatvori prilaze svom golu i kako da kazni i najmanju grešku protivnika. Upravo takve osobine odlikuju ekipe koje imaju velike ambicije na duže staze, pa trener Đenaro Gatuzo i te kako ima razloga za zadovoljstvo.

Slavio i Komo

Uspješan na domaćem terenu bio je i Komo, koji je golovima Ramona i Da Kunje stigao do trijumfa 2:0 protiv Kaljarija.



