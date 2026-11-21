Trener Zrinjskog Simon Rožman poslije meča dao prve informacije o povredi Gorana Karačića koji je tokom prvog poluvremena prevezen u bolnicu nakon jednog sudara.

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Zrinjski je u subotu upisao tri boda protiv BSK-a, ali je na gostovanju u Krupi na Vrbasu ostao bez Gorana Karačića.

Golman "plemića" sredinom prvog poluvremena prilikom jednog istrčavanja iz šesnaesterca sudario se sa napadačem BSK-a Stefanom Marčetićem nakon čega je ostao nepomično da laži na travi.

Odmah je utrčala ljekarska ekipa gostiju, nešto kasnije pridružio se i jedan član domaće ekipe, a nakon par minuta Karačić je hitno prevezen u bolnicu.

Prve informacije o njegovoj povredi dao je trener Zrinjskog Simon Rožman u izjavi poslije meča.

"Baš mi je žao zbog Goge. Ja se nadam da ovi prvi testovi su bilim sigurno bih rekao potres mozga, ono što se mi bojimo. Ali vjerujem da će uz Božiju pomoć, ići prema smjeru da će Gogo biti okej", rekao je Rožman.

Karačić zadržan na pretragama Prema nezvaničnim informacijama Goran Karačić zadržan je na pretragama na Univerzitetsko-kliničkom centru u Banjaluci.

Strateg „plemića“ prokomentarisao je i sam meč.

"Znali smo da će biti teško pogotovo nakon ove reprezentativne pauze i sve okolnosti koje su nas tu čekale. Svaka čast momcima. Bili smo strpljivi, nije bilo idealno prvo poluvrijeme, ali dosta dobro po meni. Falio nam je onaj neki dubinski pas, jer lopta nekako ne ide do kraja, nego se nekako zaustavlja. I mi smo u drugom poluvremenu dali po gasu, imali dobre pozicije. Mislim da smo imali dvije-tri čiste situacije za gol i na kraju evo super, super važna pobjeda za nas", rekao je Rožman.