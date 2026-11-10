KUP BIH: Veliki derbi Zrinjskog i Želje u osmini finala, Borac ide u Gabelu!

Poznati parovi osmine finala Kupa BiH u kojem ćemo gledati jedan veliki premijerligaški derbi.

Izvor: YouTube/NFSBiH/Screenshot

Borba za takmičenje u Kupu BiH nastavlja se 30. i 31. Januara, a u utorak su izvučeni parovi osmine finala.

U njoj ćemo gledati veliki premijerligaški derbi između Zrinjskog i Željezničara, u kojem će "plemići“ biti domaćin. Osim ovoga imamo još jedan duel ekipa iz PLBiH, dobojska Sloga ugostiće banjalučki BSK.

Borac će u osmini finala gostovati GOŠK-u u Gabeli,a ukoliko savlada ovu prepreku u četvrtfinalu će igrait upravo protiv pobjednika duela Sloge i BSK-a.

Evo i svih parova osmine finala, kao i četvrtine finala Kupa BiH.

Osmina finala

Famos – Posušje

Zvijezda – Čelik

Sloga – BSK

Radnik – TOŠK

Zrinjski – Željezničar

Čapljina – Bosna Visoko

Tomislav – Travnik

GOŠK – Borac

Utakmice osmine finala se igraju 30. i 31. januara.

Četvrtfinale

Sloga/BSK – GOŠK/Borac

Zrinjski/Željezničar – Zvijezda/Čelik

Čapljina/Bosna – Radnik/TOŠK

Famos/Posušje – Tomislav/Travnik