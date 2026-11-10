KUP BIH: Veliki derbi Zrinjskog i Želje u osmini finala, Borac ide u Gabelu!

Poznati parovi osmine finala Kupa BiH u kojem ćemo gledati jedan veliki premijerligaški derbi.
Borba za takmičenje u Kupu BiH nastavlja se 30. i 31. Januara, a u utorak su izvučeni parovi osmine finala.
U njoj ćemo gledati veliki premijerligaški derbi između Zrinjskog i Željezničara, u kojem će "plemići“ biti domaćin. Osim ovoga imamo još jedan duel ekipa iz PLBiH, dobojska Sloga ugostiće banjalučki BSK.
Borac će u osmini finala gostovati GOŠK-u u Gabeli,a ukoliko savlada ovu prepreku u četvrtfinalu će igrait upravo protiv pobjednika duela Sloge i BSK-a.
Evo i svih parova osmine finala, kao i četvrtine finala Kupa BiH.
Osmina finala
Famos – Posušje
Zvijezda – Čelik
Sloga – BSK
Radnik – TOŠK
Zrinjski – Željezničar
Čapljina – Bosna Visoko
Tomislav – Travnik
GOŠK – Borac
Utakmice osmine finala se igraju 30. i 31. januara.
Četvrtfinale
Sloga/BSK – GOŠK/Borac
Zrinjski/Željezničar – Zvijezda/Čelik
Čapljina/Bosna – Radnik/TOŠK
Famos/Posušje – Tomislav/Travnik