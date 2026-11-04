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MONDO: BSK za zelenim stolom prošao u osminu finala Kupa BiH!

MONDO: BSK za zelenim stolom prošao u osminu finala Kupa BiH!

Autori Dragan Šutvić Autori Nebojša Šatara
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Banjalučani će ipak nastaviti borbu za trofej, nakon odluke Takmičarske komisije FS BiH.

BSK službenim rezultatom u osmini finala Kupa BiH Izvor: Anis Sovsic/FK Zeljeznicar

Fudbaleri BSK-a ipak će zaigrati u osmini finala Kupa BiH nakon što je okršaj sa Igmanom u Konjicu registrovan službenim rezultatom u korist "romantičara" iz Banjaluke.

Izabranici Bojana Puzigaće su u duelu sa federalnim prvoligašem doživjeli poraz nakon izvođenja jedanaesteraca. Međutim, kako je potvrđeno za MONDO iz FS BiH, ipak će nastaviti borbu u najmasovnijem takmičenju jer se ispostavilo da je nekadašnji premijerligaš u ovom susretu nastupio pod suspenzijom.

Naime, Igman je izbačen iz Kupa BiH zbog kašnjenja sa izmirivanjem finansijskih obaveza prema svom bivšem igraču Mirsadu Ramiću.

Klub iz Konjica je bio u obavezi da dug od blizu 50.000 KM isplate do 26. oktobra. Novac jeste uplaćen na račun nekadašnjeg napadača Igmana, ali ne u predviđenom roku, pa je Takmičarska komisija FS BiH registrovala utakmicu službenim rezultatom u korist kluba iz Banjaluke.

(mondo.ba)

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Tagovi

FK BSK fudbal Kup BiH FK Igman Konjic

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