Od "treninga" protiv Želje do istorijskog šamara: Sarajevo ponizilo gradskog rivala, pa doživjelo fijasko u Kupu BiH

Fudbalska karma uzvratila je udarac ekspresno i bez milosti.
Samo nekoliko dana nakon što su proslavili veliku pobjedu u gradskom derbiju protiv Željezničara (2:0) i jubilarni 80. rođendan kluba, na "Koševo" je stiglo bolno otrežnjenje. Fudbalski klub Sarajevo platio je skupu cijenu potcjenjivanja i nesportskog likovanja na društvenim mrežama, doživjevši senzacionalnu eliminaciju iz Kupa BiH.
Slavlje je počelo proteklog vikenda kada je bordo tim na stadionu "Asim Ferhatović Hase" savladao Željezničar rezultatom 2:0 u okviru 11. kola Premijer lige BiH. Međutim, euforija je ubrzo prerasla u podrugljiv stav prema najvećem rivalu. Zvanične klupske stranice Sarajeva objavile su statistiku meča uz poruku u kojoj su sarajevski derbi cinično okarakterisali tek kao "trening" pred predstojeći duel u Tomislavgradu.
"Prvotimci su obavili trening na stadionu Asim Ferhatović Hase pred gostovanje u Tomislavgradu. Hvala navijačima na sjajnoj atmosferi", naveli su tada iz Sarajeva.Izvor: Instagram/FK Sarajevo
Fudbalska karma uzvratila je udarac ekspresno i bez milosti.
Samo 72 sata kasnije, izabranici Zorana Zekića istrčali su na megdan HNK Tomislavu, "fenjerašu" Prve lige FBiH. Umjesto rutinskog odrađivanja posla, uslijedio je nezapamćen šok – autsajder iz Tomislavgrada očitao je lekciju favoritu i izbacio Sarajevo iz najmasovnijeg takmičenja boljim izvođenjem penala.
Pogledajte kako je Sarajevo ispalo iz Kupa BiH:
Arogantna opaska o "treningu" tako se u rekordnom roku pretvorila u bumerang koji je "bordo" timu donio jedan od najtežih i najsramotnijih udaraca u novijoj klupskoj istoriji.