Fudbaleri Sarajeva savladali su Željezničar u gradskom derbiju rezultatom 2:0 (0:0) u 11. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Avaz.ba

Sarajevski derbi obilježila je proslava 80. rođendana kluba sa "Koševa" i tri prekida zbog bakljada navijača, kao i ogromna sudijska nadoknada od 25 minuta u kojoj su pali golovi za domaći tim. Strijelci su bili Antonio Galešić u 101. i Frensis Kjereme u 114. minutu.

Bila je to četvrta vezana pobjeda na "Koševu" izabranika Zorana Zekića nad plavima sa "Grbavice", pa su dan kasnije na zvaničnim društvenim mrežama "pecnuli" su gradskog rivala.

"Prvotimci su obavili trening na stadionu 'Asim Ferhatović Hase' pred gostovanje u Tomislavgradu. Hvala navijačima na sjajnoj atmosferi", saopšteno je iz koševskog kluba, aludirajući da već u utorak igraju meč šesnaestine finala Kupa protiv Tomislava, federalnog prvoligaša.

Vidi opis Sarajevo žestoko "pecnulo" Željezničar: Odradili smo trening pred Tomislavgrad Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 16 / 16

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GOOOOOAAAALLLLAAAASOOOOOOOOOO GALESICCCC!!!!!!!!SARAJEVO BREAK THE DEADLOCK IN THE 112TH MINUTE!!!!!!!!!KOSEVO EXPLODES!!!!! https://t.co/MiYNoa7Q3I — FK Sarajevo Insider (@SarajevoFooty)October 24, 2026

GOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!KYEREMEH SEALS IT IN THE 23RD MINUTE OF STOPPAGE TIME WITH A BULLET HEADER!!!!!SARAJEVO 2:0 ZELJEZNICAR https://t.co/Loquo21mOb — FK Sarajevo Insider (@SarajevoFooty)October 24, 2026

(MONDO)