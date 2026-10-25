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Sarajevo žestoko "pecnulo" Željezničar: Odradili smo trening pred Tomislavgrad

Sarajevo žestoko "pecnulo" Željezničar: Odradili smo trening pred Tomislavgrad

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Sarajeva savladali su Željezničar u gradskom derbiju rezultatom 2:0 (0:0) u 11. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Sarajevo Zeljo (9).JPG Izvor: Avaz.ba

Sarajevski derbi obilježila je proslava 80. rođendana kluba sa "Koševa" i tri prekida zbog bakljada navijača, kao i ogromna sudijska nadoknada od 25 minuta u kojoj su pali golovi za domaći tim. Strijelci su bili Antonio Galešić u 101. i Frensis Kjereme u 114. minutu.

Bila je to četvrta vezana pobjeda na "Koševu" izabranika Zorana Zekića nad plavima sa "Grbavice", pa su dan kasnije na zvaničnim društvenim mrežama "pecnuli" su gradskog rivala.

"Prvotimci su obavili trening na stadionu 'Asim Ferhatović Hase' pred gostovanje u Tomislavgradu. Hvala navijačima na sjajnoj atmosferi", saopšteno je iz koševskog kluba, aludirajući da već u utorak igraju meč šesnaestine finala Kupa protiv Tomislava, federalnog prvoligaša.

Pogledajte golove

(MONDO)

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FK Željezničar FK Sarajevo Premijer liga BiH

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