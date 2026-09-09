Zekić razočaran, Muslera na ogradi slavio sa navijačima Željezničara: Najvažnije je bilo usrećiti ove ljude

Željezničar obradovao svoje navijače pobjedom u 160. sarajevskom derbiju na "Grbavici".

Izvor: Avaz.ba

Fudbaleri Željezničara slavili su 2:0 (0:0) u 160. sarajevskom derbiju i tako obradovali svog trenera Davida Musleru i navijače koji su u velikom broju došli na "Grbavicu" da pruže podršku svom timu u duelu sa vječitim rivalom.

Iako je "bordo" tim bio dominantan u prvom poluvremenu, nije uspio da kruniše nadmoć i dođe bar do jednog gola, što ih je u nastavku skupo koštalo. Domaći su preko Rodriga Pilota i Muharema Huskovića postigli dva gola i na kraju stigli do velikog slavlja.

I dok su akteri večerašnjeg derbija davali izjave za TV Arena Sport, trener Željezničara popeo se na ogradu i slavio veliku pobjedu sa navijačima "Želje".

"Nemam riječi da opišem kako se osjećam. Rekao sam već nekoliko puta - ovo je proces, ljudi treba da vjeruju. Najvažnije od svega bilo je usrećiti ove ljude", kratko je poručio Muslera nakon meča.

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Svakako jedan od junaka susreta bio je golman "plavih" Tarik Abdulahović, koji je u prvom poluvremenu sjajnim intervencijama sačuvao svoju mrežu i omogućio saigračima da u nastavku dođu do pobjede.

"Ovo je jedna velika pobjeda cijele ekipe, cijelog kluba. Znamo svi u kakvoj smo situaciji bili, kako smo počeli ovu polusezonu. Mnogi su nas otpisivali, nisu nas respektovali. Mislim da smo u ovih nekoliko kola pokazali da se ipak i nas nešto pita. Čestitam momcima i cijeloj ekipi. Hvala ovim divnim navijačima na svemu", poručio je čuvar mreže Željezničara.

Naravno, nikakvog razloga za zadovoljstvo nije imao Zoran Zekić. Trener Sarajeva mogao je biti zadovoljan igrom u prvom dijelu meča, ali ne i promašajima svog tima, koji su u drugom poluvremenu skupo plaćeni.

"Svi smo jako razočarani. Imali smo sve pod svojom kontrolom, tri vrhunske šanse da prelomimo meč i onda smo reagovali zaista nespretno. Čestitke Želji na pobjedi, bio je ovo jedini način da nas pobijede", poručio je hrvatski stručnjak.

Željezničar se ovom pobjedom bodovno izjednačio na tabeli sa gradskim rivalom. Sarajevski timovi sada imaju po 10 bodova i dijele drugo mjesto sa Borcem, koji ima i meč manje. Lider je Zrinjski sa maksimalnih 18 bodova iz šest kola.