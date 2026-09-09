logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zekić razočaran, Muslera na ogradi slavio sa navijačima Željezničara: Najvažnije je bilo usrećiti ove ljude

Zekić razočaran, Muslera na ogradi slavio sa navijačima Željezničara: Najvažnije je bilo usrećiti ove ljude

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Željezničar obradovao svoje navijače pobjedom u 160. sarajevskom derbiju na "Grbavici".

David Muslera i Zoran Zekić izjave poslije sarajevskog derbija Izvor: Avaz.ba

Fudbaleri Željezničara slavili su 2:0 (0:0) u 160. sarajevskom derbiju i tako obradovali svog trenera Davida Musleru i navijače koji su u velikom broju došli na "Grbavicu" da pruže podršku svom timu u duelu sa vječitim rivalom.

Iako je "bordo" tim bio dominantan u prvom poluvremenu, nije uspio da kruniše nadmoć i dođe bar do jednog gola, što ih je u nastavku skupo koštalo. Domaći su preko Rodriga Pilota i Muharema Huskovića postigli dva gola i na kraju stigli do velikog slavlja.

I dok su akteri večerašnjeg derbija davali izjave za TV Arena Sport, trener Željezničara popeo se na ogradu i slavio veliku pobjedu sa navijačima "Želje".

"Nemam riječi da opišem kako se osjećam. Rekao sam već nekoliko puta - ovo je proces, ljudi treba da vjeruju. Najvažnije od svega bilo je usrećiti ove ljude", kratko je poručio Muslera nakon meča.

Izvor: Screenshot

Svakako jedan od junaka susreta bio je golman "plavih" Tarik Abdulahović, koji je u prvom poluvremenu sjajnim intervencijama sačuvao svoju mrežu i omogućio saigračima da u nastavku dođu do pobjede.

"Ovo je jedna velika pobjeda cijele ekipe, cijelog kluba. Znamo svi u kakvoj smo situaciji bili, kako smo počeli ovu polusezonu. Mnogi su nas otpisivali, nisu nas respektovali. Mislim da smo u ovih nekoliko kola pokazali da se ipak i nas nešto pita. Čestitam momcima i cijeloj ekipi. Hvala ovim divnim navijačima na svemu", poručio je čuvar mreže Željezničara.

Naravno, nikakvog razloga za zadovoljstvo nije imao Zoran Zekić. Trener Sarajeva mogao je biti zadovoljan igrom u prvom dijelu meča, ali ne i promašajima svog tima, koji su u drugom poluvremenu skupo plaćeni.

"Svi smo jako razočarani. Imali smo sve pod svojom kontrolom, tri vrhunske šanse da prelomimo meč i onda smo reagovali zaista nespretno. Čestitke Želji na pobjedi, bio je ovo jedini način da nas pobijede", poručio je hrvatski stručnjak.

Željezničar se ovom pobjedom bodovno izjednačio na tabeli sa gradskim rivalom. Sarajevski timovi sada imaju po 10 bodova i dijele drugo mjesto sa Borcem, koji ima i meč manje. Lider je Zrinjski sa maksimalnih 18 bodova iz šest kola.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar FK Sarajevo sarajevski derbi Premijer liga BiH Zoran Zekić David Muslera Rodrigez

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC