Novaka Đokovića provocirali pitanjem u Pekingu, Srbin im očitao lekciju: "Znate li zašto su ljudi došli?"

Čak 15.000 navijača gledalo je Novaka Đokovića u prvom kolu turnira u Pekingu.

Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković produžio je niz nepobjedivosti na turniru u Pekingu, pošto je u prvom kolu savladao Nuna Boržesa, ali je tokom meča imao određenih zdravstvenih poteškoća. Čak 15.000 ljubitelja tenisa je bilo na tribinama kako bi svjedočili novom ispisivanju istorije, a srpski as je priznao da ga je iznenadio pun stadion, uprkos tome što je svjestan koliku bazu navijača ima u Kini.

U kratkom intervjuu poslije meča je dobio jedno provokativno pitanje, ali je jasno novinaru stavio do znanja da broj gledalaca na stadionu nema veze sa njegovim igrama u posljednje vrijeme, već sa neponovljivim uspjehom koji je ostvario u ovom gradu.

Iako nije u punoj snazi, bio je zadovoljan kako je servirao tokom čitavog meča i time što je uspio da pobijedi u dva seta.

"Mislim da je servis bio zaista dobar tokom većeg dijela meča. U drugom setu, kada je počeo bolje da igra, ja sam se malo fizički mučio da ostanem svjež", rekao je Đoković u analizi meča i nastavio:

"Kada sam servirao, u svojim servis gemovima sam dominirao i prilično lako sam izlazio iz svojih gemova, što je pomagalo. postizanje tih visokih procenta prvog servisa olakšava život, barem u mojim servis gemovima. Odigrao sam odličan taj-brejk i završio u dva seta, tako da sam veoma zadovoljan zbog toga", kaže srpski as.

Provokacija u Pekingu

Đokovića su zatim pitali o nevjerovatnoj podršci koju mu je pokazala publika u Kini, a on je priznao da je iznenađen što su napunili stadion u prvom kolu. Pitanje je insinuiralo da su došli jer proteklih mjeseci nije izgledao baš najbolje na terenu, ali Novak je održao lekciju novinaru koji je postavio ovo pitanje.

"Ne mislim da je to povezano sa time što nisam izgledao najbolje u posljednjih nekoliko mjeseci, mislim da je to povezano prije svega sa zahvalnošću, ljubavlju i poštovanjem koje imaju prema ovom sportu, a takođe i prema onome što sam uradio u svojoj karijeri", odgovorio je Đoković i dodao:

Izvor: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

"Moj rezultat je ovdje besprijekoran, nisam igrao 11 godina, ali postoji razlog zašto volim da igram u Kini. Način na koji se ponašaju prema meni, način na koji me podržavaju, osjećam se zaista kao kod kuće. Iskreno, nisam očekivala punu kuću za prvi meč, 15.000 ljudi. Još uvijek sam iznenađen u ovim godinama poslije toliko mečeva u životu, prijatno, tako da ću dati sve od sebe da uzvratim ljubav i strast koju su donosili ovom turniru i meni", jasan je bio Novak.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:19 Novak Đoković i Srđan Đoković na utakmici Zvezda Žalgiris u Evroligi u Beogradskoj areni Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)