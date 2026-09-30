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Novak Đoković na tri koraka od nestvarnog teniskog rekorda

Novak Đoković na tri koraka od nestvarnog teniskog rekorda

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković nastavio je pobjedonosni niz u Pekingu i mogao bi da ispiše nove stranice istorije.

djokovic juri rekord monike seles i rafaela nadala Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković, pobijedio je na startu turnira u Pekingu, što je njegov prvi trijumf još od Vimbldona gdje je stigao do polufinala. Potom je poražen u prvom kolu Sinsinatija i US Opena, da bi konačno prekinuo loš niz protiv Nuna Boržesa. Onaj pobjednički se nastavlja, pošto je srpski as neporažen u 30 vezanih duela na prestižnom turniru u Kini, tačnije, nikada nije doživio neuspjeh...

Samo dvoje tenisera u istoriji "bijelog sporta" imaju duži niz pobjeda počevši od prvog pojavljivanja na turniru, a to su Španac Rafael Nadal i legendarna Monika Seleš. "Kralj šljake" je to uspio na Rolan Garosu (31), dok je Seleš bila neprikosnovena na Australijan Openu (33).

Đoković se vratio u Peking poslije više od deceniju i pokušaće da nastavi perfektan učinak. Da prestigne dvoje pomenutih velikana, biće mu potrebne još tri pobjede. Šest puta je podizao šampionski pehar u ovom gradu i to je poslije Australijan Opena njegov najuspješniji turnir.

 Žrijeb Novaka Đokovića

Konkurencija u Pekingu je izuzetno jaka, ali olakšavajuća okolnost je svakako što ne igraju dvojica najboljih tenisera današnjice, Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Đokovića u drugom kolu čeka Fransisko Serundolo, a treće kolo potencijalno nosi susret sa Sašom Zverevom koji je silno motivisan nakon osvajanja Rolan Garosa i US Opena. Zatim su potencijalno rivali Danil Medvedev ili Jakub Menšik, a u finalu Feliks Ože-Aljasim ili Andrej Rubljov. 

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Novak Đoković i Srđan Đoković na utakmici Zvezda Žalgiris u Evroligi u Beogradskoj areni
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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