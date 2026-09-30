Košarkaš Crvene zvezde Kris Džons vjeruje u tim i spreman je da preuzme odgovornost pred naredne izazove.

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Košarkaši Crvene zvezde vezali su dva poraza na startu Evrolige, a priliku da poprave utisak imaće protiv Efesa, u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni. Jedan od najiskusnijih u timu, Kris Džons, iznio je očekivanja pred duel sa turskim timom. Trenutak nije nimalo lak, ali plejmejker crveno-bijelih vjeruje u bolje dane i ne traži izgovore.

Istina je da je početak sezone, ali moraće izabranici Ibona Navara da pokažu drastično bolju košarku od one u prva dva kola.

"Bitno je da zadržimo zajedništvo, da pokrivamo jedni druge, da više pažnje posvetimo na detalje u odbrani, protoku lopte u napadu i da vjerujemo jedni drugima. Kratko smo zajedno, još se uigravamo i siguran sam da ćemo biti bolji. Nema izgovora, moramo da nastavimo da radimo i rezultati će doći. I ja sam moram da budem bolji", rekao je Amerikanac.

Vidi opis Kris Džons pred Efes: "Moramo da pokrivamo jedni druge" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Uprkos lošem startu, navijači su podržali igrače poslije neuspjeha i dali im vjetar u leđa za izazov koji ih čeka već sutra. Nemaju mnogo vremena za očajavanje, vrijeme je da pokažu zašto ih veliki dio stručne košarkaške javnosti vidi među prvih 10 na tabeli.

"Mnogo nam znači takva podrška, daje nam dodatnu motivaciju", zaključio je Džons.

(MONDO)