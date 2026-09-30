Veliki Bordo će krenuti od šeste lige nakon što je dosadašnji vlasnik ruinirao klub i prodao ga za samo evro Amerikancima.

Izvor: ROMAIN PERROCHEAU / AFP / Profimedia

Nastavlja se agonija Bordoa. Francuski velikan i šestostruki šampion ove države sada je prodat za jedan evro i počeće od nule. Nakon što je Bordou odbijeno da se takmiči u rangovima u kojime je bio do sada sada će krenuti od šeste lige.

Američki investicioni fond Park Benč kupio je klub za samo 1 evro, a ugovorom će dosadašnji vlasnik Đerar Lopez na oduševljenje navijača napustiti klub koji je vodio pet godina i koji je doveo do samog dna. Razlog što je prodao ovako veliki klub za simboličan 1 evro su ogromni dugovi koji su prema navodima francuskih medija trenutno na oko 18.000.000 evra.

To ne djeluje previše u odnosu na dugove koje imaju veliki klubovi, ali je problem što "žirondinci" taj dug ne mogu da serviriraju i zato su ostali bez licenci da nastupaju u profesionalnim rangovima francuskog fudbala. Tako da će se naredne sezone u šestoj ligi igrati na stadionu od 42.000 mjesta.

Šta se desilo?

Vidi opis Bordo prodat za evro i izbačen u šestu ligu Francuske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Bordo koji je 2009. godine bio prvak Francuske, a mi pamtimo i mečeve sa Crvenom zvezdom u Kupu UEFA osnovan je davne 1881. godine kao sportsko društvo, a kao fudbalski klub 1920. i sada je pao na najniže grane. Spašavaće ga "Park Benč" koji već radi u fudbalu i ima dionice španskog drugoligaša Kordobe i škotskog drugoligaša Danfermlajna.

Klub je usljed lošeg vođenja i finansijskih ispao iz Lige 1 2023. godine, a 2024. je spušten u četvrtu ligu. Prošle sezone su bili drugi, ali umjesto višeg ranga čeka ih pad u šesti rang takmičenja. Ipak sa novim gazdama se svi nadaju da će doći do stabilizacije.

Vidjećemo naredne sezone da li će novi vlasnici "ispeglati" dugove i onda polako krenuti rang po rang da dižu klub koji je posrnuo ili će zapravo dugo godina Bordo tavoriti u amaterskom fudbalu. Klub Alana Žiresa, Ulriha Ramea, Bernara Lakomba, Žana Tigane i Kristofa Dugarija to svakako ne zaslužuje.

(MONDO)

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