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Dramatična situacija u Francuskoj: Bordo razmatra potpunu evakuaciju grada zbog vatrene stihije

Dramatična situacija u Francuskoj: Bordo razmatra potpunu evakuaciju grada zbog vatrene stihije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Uprava francuskog grada Bordoa razmatra potpunu evakuaciju stanovništva zbog širenja šumskih požara i dramatičnog pogoršanja kvaliteta vazduha.

Bordo razmatra potpunu evakuaciju zbog šumskih požara Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia

Uprava francuskog grada Bordoa razmatra mogućnost potpune evakuacije grada usljed šumskih požara.

Razmatramo sve opcije i mogućnosti u vezi sa širenjem požara, što uključuje evakuaciju grada, rekao je portparol Gradskog savjeta Bordoa za "Skaj njuz".

Dim od požara je prisutan u Bordou, a kvalitet vazduha je ozbiljno pogoršan. Zagađenje atmosfere takođe može izazvati respiratorne smetnje.

U međuvremenu, vlasti u regiji Žironda, gdje se nalazi Bordo, saopštile su da su udari vjetra noćas doprinijeli širenju vatrene stihije.

U Francuskoj je do sada usljed šumskih požara evakuisano oko 220.000 ljudi.

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Tagovi

Bordo Požari Francuska evakuacija

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