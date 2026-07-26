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Direktna posljedica sankcija Rusiji: Španija u sezonu požara ušla sa oslabljenom flotom, prizemljeni ključni helikopteri

Direktna posljedica sankcija Rusiji: Španija u sezonu požara ušla sa oslabljenom flotom, prizemljeni ključni helikopteri

Autor Haris Krhalić
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Španija je u sezonu požara ušla bez ključnih ruskih helikoptera Kamov Ka-32. Sankcije EU onemogućile su održavanje i nabavku rezervnih dijelova.

požar madrid Izvor: CESAR MANSO / AFP / Profimedia

Španija je u sezonu visokog rizika od šumskih požara ušla sa znatno oslabljenim vazdušnim snagama. Vlada više ne može računati na helikoptere Kamov Ka-32 11BC, koji su decenijama korišteni za zaštitu šuma. Njihovo prizemljenje nije posljedica finansijskih rezova, već direktna posljedica sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji.

Riječ je o moćnim letjelicama koje mogu da ispuste više od 5.000 litara vode u samo nekoliko sekundi. Vatrogasci sa terena ističu da su preciznost i snaga ovih helikoptera sa dvostrukim rotorom bile od presudnog značaja za efikasno stavljanje vatrene stihije pod kontrolu.

Bez tehničke podrške nema dozvole za letenje

Trgovinska blokada koju je uveo Brisel spriječava dolazak ruskih tehničara radi obaveznog održavanja, a onemogućena je i nabavka rezervnih dijelova ključnih za bezbjednost letenja. Bez te tehničke podrške, helikopteri ne mogu dobiti dozvolu za rad u evropskom vazdušnom prostoru.

Problem nije nov i vlada u Madridu je sa njim dobro upoznata. Službeno je potvrđeno da je sposobnost protupožarne odbrane značajno umanjena jer je osam takvih helikoptera izvan upotrebe, a prethodnih godina djelovali su iz baza u Andaluziji, Aragonu, Estremaduri i Gvadalahari.

Uprkos ozbiljnosti situacije, vlada u Briselu nije zatražila tehničko izuzeće koje bi letjelicama omogućilo rad. Prijedlog parlamentarne grupe Sumar u Kongresu da se sankcije izuzetno ukinu za ove helikoptere nije usvojen, pa zvanični zahtjev evropskim institucijama nikada nije upućen.

Zbog novonastale situacije, privatne kompanije koje državi pružaju protupožarne usluge morale su da prilagode svoje resurse. Jedan od glavnih operatera, kompanija Pegasus, potvrdila je da helikopteri Kamov više nisu dio njihove ponude jer je njihovo održavanje postalo pravno i tehnički neizvodljivo prema važećim standardima civilnog vazduhoplovstva.

Nadležna ministarstva zbog toga su primorana da traže zamjene na zapadnom tržištu. Međutim, dostupne opcije su manje agilne i osjetno skuplje, pa će se, dok god su na snazi sankcije protiv ruske vazduhoplovne industrije, španske šume braniti bez pomoći ovih ključnih letjelica.

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Tagovi

Požari Španija sankcije Rusija

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