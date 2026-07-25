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Vatra guta sve pred sobom u Španiji: Više od 70.000 ljudi evakuisano zbog požara kod Madrida, proglašeno vanredno stanje

Vatra guta sve pred sobom u Španiji: Više od 70.000 ljudi evakuisano zbog požara kod Madrida, proglašeno vanredno stanje

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Zbog katastrofalnih šumskih požara u blizini Madrida i Avile evakuisano je više od 70.000 ljudi, dok je vlada Pedra Sančeza proglasila vanredno stanje.

požar madrid Izvor: CESAR MANSO / AFP / Profimedia

Više od 70.000 ljudi bilo je prinuđeno da se danas evakuiše zbog velikih šumskih požara u blizini Madrida, izjavio je šef lokalne uprave Fransisko Martin Agire.

Agire je rekao da je u provinciji Avila, sjeverozapadno od Madrida, evakuisano 38.000 stanovnika, a još 35.000 ljudi u oblasti neposredno oko glavnog grada.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, trenutno više od 20.000 ljudi zbog požara ne može da napusti svoje domove.

Vlada premijera Pedra Sančeza proglasila je juče vanredno stanje od nacionalnog značaja u oblasti oko Madrida i u Avili.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ranije je saopštilo da su se vremenske prilike poboljšale tokom prethodne noći, što olakšava gašenje požara.

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