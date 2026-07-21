Veliki požar u Modriči: Više vatrogasnih ekipa gasilo vatru, gust dim prekrio naselja (Video)

Veliki požar izbio je u Modriči u blizini benzinske pumpe. Na gašenju su učestvovale vatrogasne ekipe iz više gradova, a požar je stavljen pod kontrolu.

Izvor: Facebook/Dron.rs/screenshot

Veliki požar izbio je danas u Ulici Riste Mikičića u Modriči, zbog čega je na teren upućeno više vatrogasnih ekipa koje su se nekoliko sati borile s vatrenom stihijom.

Prema informacijama Radio Modriče, požar je u međuvremenu uspješno lokalizovan i stavljen pod kontrolu.

Na terenu vatrogasci iz više gradova

U gašenju požara učestvovale su dvije ekipe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča, Vatrogasna jedinica Rafinerije ulja Modriča, Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Šamac, kao i vatrogasci iz Odžaka.

Na Facebook stranici Radio Modriče navedeno je da je spriječeno dalje širenje požara.

"Spriječeno je dalje širenje i očekuje se da će požar ubrzo biti potpuno ugašen".

Požar izbio u blizini benzinske pumpe

Prema informacijama objavljenim na Facebook stranici Dron.RS, požar je izbio u krugu jedne firme u neposrednoj blizini benzinske pumpe, a gust dim proširio se okolnim područjem.

Snimci napravljeni dronom pokazuju razmjere požara i intervenciju vatrogasaca koji su spriječili dalje širenje vatre, prenosi "Glas Srpske".

Građanima je upućen apel da izbjegavaju područje zahvaćeno požarom kako bi ekipe hitnih službi mogle nesmetano obavljati svoj posao.

Uzrok izbijanja požara, kao i visina eventualne materijalne štete, biće poznati nakon završetka uviđaja i vatrogasne intervencije.