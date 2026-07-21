logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki požar u Modriči: Više vatrogasnih ekipa gasilo vatru, gust dim prekrio naselja (Video)

Veliki požar u Modriči: Više vatrogasnih ekipa gasilo vatru, gust dim prekrio naselja (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Veliki požar izbio je u Modriči u blizini benzinske pumpe. Na gašenju su učestvovale vatrogasne ekipe iz više gradova, a požar je stavljen pod kontrolu.

Veliki požar u Modriči: Vatra lokalizovana, na terenu više vatrogasnih ekipa Izvor: Facebook/Dron.rs/screenshot

Veliki požar izbio je danas u Ulici Riste Mikičića u Modriči, zbog čega je na teren upućeno više vatrogasnih ekipa koje su se nekoliko sati borile s vatrenom stihijom.

Prema informacijama Radio Modriče, požar je u međuvremenu uspješno lokalizovan i stavljen pod kontrolu.

Na terenu vatrogasci iz više gradova

U gašenju požara učestvovale su dvije ekipe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča, Vatrogasna jedinica Rafinerije ulja Modriča, Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Šamac, kao i vatrogasci iz Odžaka.

Na Facebook stranici Radio Modriče navedeno je da je spriječeno dalje širenje požara.

"Spriječeno je dalje širenje i očekuje se da će požar ubrzo biti potpuno ugašen".

Požar izbio u blizini benzinske pumpe

Prema informacijama objavljenim na Facebook stranici Dron.RS, požar je izbio u krugu jedne firme u neposrednoj blizini benzinske pumpe, a gust dim proširio se okolnim područjem.

Snimci napravljeni dronom pokazuju razmjere požara i intervenciju vatrogasaca koji su spriječili dalje širenje vatre, prenosi "Glas Srpske".

Građanima je upućen apel da izbjegavaju područje zahvaćeno požarom kako bi ekipe hitnih službi mogle nesmetano obavljati svoj posao.

Uzrok izbijanja požara, kao i visina eventualne materijalne štete, biće poznati nakon završetka uviđaja i vatrogasne intervencije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Modriča požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ