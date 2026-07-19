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Jedna osoba nastradala u jezivom požaru u Zagrebu: Vatra progutala cijeli stan

Jedna osoba nastradala u jezivom požaru u Zagrebu: Vatra progutala cijeli stan

Autor Dušan Volaš
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Jedna osoba izgubila je život u požaru koji je rano jutros izbio u stanu u zagrebačkom naselju Borovje. Vatrogasci su ugasili vatru, dok će policija uviđajem utvrditi uzrok požara i okolnosti ove tragedije.

Jedna osoba nastradala u jezivom požaru u Zagrebu Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Jedna je osoba poginula u požaru u stanu koji je rano jutros izbio u zagrebačkom naselju Borovje. Vatrogasci su ugasili požar, a policija će uviđajem utvrditi okolnosti tragedije.

Požar u stanu izbio je danas oko 3:40 sati na području Borovja, izvijestila je zagrebačka policija. U požaru je stradala jedna osoba. Vatrogasci su požar ugasili, a na mjesto događaja izašla je i policija.

Slijedi uviđaj kojim će se utvrditi uzrok izbijanja požara i sve okolnosti ove nesreće, prenijeli su hrvatski mediji.

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požar Hrvatska Zagreb

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